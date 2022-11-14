ФНС и МВД организовали налоговую проверку в сети кафе «АндерСон»

Федеральная налоговая служба (ФНС) и Министерство внутренних дел (МВД) РФ проводят налоговую проверку в сети семейных кафе «АндерСон», сообщили 14 ноября в правоохранительных органах.

«В сети кафе «АндерСон» налоговики и МВД проводят проверочные мероприятия, связанные с возможной недоимкой по налогам», — передает сообщение ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время никакого уголовного дела нет.

Информацию о том, что в «АндерСон» начались проверочные мероприятия, подтвердила в своем Telegram-канале и основательница сети кафе Анастасия Татулова. Она отметила, что «проверки проводятся во всех партнерских и собственных кафе сети».

11 ноября стало известно, что Росфинмониторинг, ФНС и Банк России выявили и пресекли работу теневой площадки, предлагавшей услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита. Использование схемы позволяло предприятиям общепита не только регулировать доход, но и держать финансовые показатели в диапазоне, необходимом для сохранения права на применение специальных налоговых режимов, уклоняясь от уплаты НДС.

Безналичные расчеты в ресторанах и кафе проходили не напрямую к банку, обслуживающему расчетный счет, а через цепочку кредитных организаций, в которую также включались процессинговые компании, запутывавшие платежи.