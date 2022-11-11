Реклама
Прямой эфир
Мир
Лукашенко заявил о готовности строить «мосты дружбы» с Польшей
Мир
Си Цзиньпин встретится с Байденом и Макроном на полях саммита G20
Спорт
Андрей Свечников признан второй звездой дня в НХЛ
Общество
Треть российских студентов тратит не более 10 тыс. рублей в месяц
Авто
В октябре российский рынок электромобилей вырос почти на 60%
Общество
Синоптик пообещал рекордно теплую погоду в Петербурге до конца недели
Авто
Новые Suzuki Vitara появятся в России в конце ноября 2022 года
Экономика
Из оставшихся в российских ТЦ иностранных ритейлеров в лидерах оказались бренды США
Мир
Эрдоган заверил в участии Турции в прекращении конфликта на Украине
Политика
В Совфеде назвали абсурдными условия Зеленского для переговоров с Москвой
Мир
Баку обвинил Ереван в использовании Лачинской дороги для военной деятельности
Общество
Больше половины работодателей отказались от новогодних корпоративов в этом году

Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС выявили схему ухода от налогов в сфере общепита

0
Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Росфинмониторинг, Федеральная налоговая служба (ФНС) и Банк России выявили и пресекли работу теневой площадки, предлагавшей услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита. Об этом 11 ноября сообщили в ФНС.

Пиковая разгрузка: поступления от налогов с марта снизились на 41,4%
Почему при этом консолидированный бюджет заработал больше, чем год назад

Использование схемы позволяло предприятиям общепита не только регулировать доход, но и держать финансовые показатели в диапазоне, необходимом для сохранения права на применение специальных налоговых режимов, уклоняясь от уплаты НДС.

По данным РБК, безналичные расчеты в ресторанах и кафе проходили не напрямую к банку, обслуживающему расчетный счет, а через цепочку кредитных организаций, в которую также включались процессинговые компании, запутывавшие платежи.

В дальнейшем платежи обналичивались через компании со стабильным поток наличных денег, таких как турфирмы и автосалоны. Это позволяло предприятиям общепита платить серую зарплату и держать финансовые показатели на нужном для ухода от НДС уровне.

Организаторы схемы для ее продвижения открыли отдельный «шоурум» в Москве. Он использовался для разъяснения услуг, аренды подменных терминалов и подписания документов. Также организаторы предоставляли доступ к приложению, через которое клиента распоряжались скрытой выручкой.

Ранее в этот день «Известия» узнали, что мошенники стали открывать магазины на зарубежных маркетплейсах под именами и с использованием ИНН ни о чем не подозревающих самозанятых граждан. Злоумышленники таким образом зарабатывают на протяжении определенного времени, пока обман не вскроется и магазин не заблокируют.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022