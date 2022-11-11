Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС выявили схему ухода от налогов в сфере общепита
Росфинмониторинг, Федеральная налоговая служба (ФНС) и Банк России выявили и пресекли работу теневой площадки, предлагавшей услуги по сокрытию и легализации доходов в сфере общепита. Об этом 11 ноября сообщили в ФНС.
Использование схемы позволяло предприятиям общепита не только регулировать доход, но и держать финансовые показатели в диапазоне, необходимом для сохранения права на применение специальных налоговых режимов, уклоняясь от уплаты НДС.
По данным РБК, безналичные расчеты в ресторанах и кафе проходили не напрямую к банку, обслуживающему расчетный счет, а через цепочку кредитных организаций, в которую также включались процессинговые компании, запутывавшие платежи.
В дальнейшем платежи обналичивались через компании со стабильным поток наличных денег, таких как турфирмы и автосалоны. Это позволяло предприятиям общепита платить серую зарплату и держать финансовые показатели на нужном для ухода от НДС уровне.
Организаторы схемы для ее продвижения открыли отдельный «шоурум» в Москве. Он использовался для разъяснения услуг, аренды подменных терминалов и подписания документов. Также организаторы предоставляли доступ к приложению, через которое клиента распоряжались скрытой выручкой.
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