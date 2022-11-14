В аэропорту Екатеринбурга задержали женщину с подделками люкса на 3 млн рублей

Женщину с контрафактной одеждой на 3 млн рублей задержали в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления.

Предприниматель прилетела из Стамбула и пыталась провезти через границу незадекларированную «люксовую» одежду для продажи. В результате досмотра выяснилось, что женщина привезла 123 кг одежды известных брендов: Louis Vuitton, Dior, Gucci, Balenciaga, Lacoste, Ferrari и других.

«Экспертиза показала, что это не оригинальная продукция. Ущерб правообладателям составил 2 млн 850 тыс. рублей. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ», — говорится в сообщении.

Товар изъяли, женщине грозит штраф.

В управлении напомнили, что без уплаты таможенных платежей разрешено ввозить товары авиатранспортом на сумму не выше €10 тыс. общим весом не более 50 кг.

В августе сообщалось, что крупнейшие российские маркетплейсы «Яндекс Маркет», Ozon и Wildberries договорились о создании единой информационной системы c данными о случаях контрафакта. Планируется, что база данных поможет маркетплейсам эффективнее выявлять подделки, остановить их распространение в интернет-сегменте рынка и повысить безопасность покупок.