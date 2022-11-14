Huawei увеличила поставки смартфонов в Россию впервые с 2019 года

Китайская компания Huawei впервые с 2019 года увеличила поставок смартфонов в Россию. Такие данные по итогам первых девяти месяцев 2022 года приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на специалистов GS Group.

Так, за указанный период в Россию импортировали более 500 тыс. смартфонов, при этом основная часть поставок пришлась на третий квартал.

«Доля вендора в поставках смартфонов за три квартала достигла 2,8%, тогда как годом ранее составляла только 1%», — уточняют аналитики.

Таким образом, объемы импорта продукции Huawei оказались выше, чем у двух других китайских компаний — ZTE и Honor, которые приостановили поставки в марте. Их доля в общем объеме импорта составила по 1,5%.

Однако специалисты отмечают, что российский рынок смартфонов все еще не восстановился от влияния санкций — в этом году в Россию ввезли намного меньше смартфонов, чем за тот же период прошлого года. Разница составила 23%.

Как отметил в беседе с «Известиями» генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков, смартфоны Huawei в РФ ввозят сторонние компании.

«Те смартфоны Huawei, которые сейчас ввозятся в Россию, никакого отношения непосредственно к самому Huawei не имеют. Ввозом гаджетов занимаются другие компании. Я не думаю, что на них будет сильный спрос, поскольку у Huawei нет Google-сервисов», — убежден эксперт.

31 октября источники сообщили «Известиям», что Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти из страны. По их данным, планшеты, ноутбуки, телевизоры и другую технику китайский вендор также в РФ не ввозит. А продавать базовые станции для сотовой связи компания перестала еще весной. Некоторые единицы техники продаются в официальном магазине бренда, но это остатки прежних поставок, уточняют эксперты.

По мнению Дениса Кускова, цены на смартфоны Huawei в России могут даже снизиться после прекращения прямых поставок.

Ранее, в июне, компания объявила о закрытии своих официальных торговых точек в России. Решение объяснялось нехваткой гаджетов китайского бренда на складах в РФ и запчастей к ним. Однако в следующем месяце появилась информация о возобновлении поставок.