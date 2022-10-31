Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин поздравил Лулу да Силву с победой на выборах президента Бразилии
Политика
Алиев и Пашинян прибыли в Сочи на трехсторонние переговоры с Путиным
Мир
На Украине начали вводить экстренные отключения электроэнергии
Мир
Почти 80% американцев назвали ситуацию в США «вышедшей из-под контроля»
Недвижимость
Аренда элитных коттеджей в Подмосковье подешевела на 20%
Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о морозах на рабочей неделе
Мир
Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры в Киеве
Мир
Жители Германии стали экономить на чаевых и заказах в ресторанах
Мир
В ООН проголосовали за отказ Израиля от ядерного оружия
Мир
Маск опроверг сообщения об увольнениях сотрудников Twitter
Происшествия
Удары ВСУ разрушили гостиницу в Алчевске
Армия
Бойцы чеченского батальона пресекли попытку ВСУ высадиться на ЗАЭС

Эксперт допустил снижение цен на смартфоны Huawei после ухода из России

Эксперт Кусков: цены на смартфоны Huawei в РФ могут даже снизиться после прекращения прямых поставок
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цены на смартфоны Huawei в России могут даже снизиться после прекращения прямых поставок. На это в беседе с «Известиями» указал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков, комментируя информацию об окончательном уходе компании из РФ.

Китайское предубеждение: Huawei может окончательно покинуть Россию
Как это изменит ситуацию на рынке техники

Как пояснил эксперт, конечная цена на гаджеты Huawei будет зависеть от того, насколько длинными будут цепочки поставок.

«Если доставлять товары напрямую из Китая, пусть даже через посредника, она окажется всё равно ниже, чем при ввозе товара через, например, Казахстан. Чем меньше стран «пересекал» товар, тем меньше его конечная стоимость. Цены даже могут снизиться по сравнению с нынешними, если везти технику напрямую из Китая», — отметил Кусков.

О том, что Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти из страны, 31 октября «Известиям» сообщили источники. По их данным, планшеты, ноутбуки, телевизоры и другую технику китайский вендор также в РФ не ввозит. А продавать базовые станции для сотовой связи компания перестала еще весной. Некоторые единицы техники продаются в официальном магазине бренда, но это остатки прежних поставок, уточняют эксперты.

В августе Huawei сообщила о закрытии интернет-магазина Vmall на территории России. В компании отметили, что на товары, которые уже были куплены через интернет, продолжит распространяться гарантийное обслуживание.

Ранее, в июне, компания объявила о закрытии своих официальных торговых точек в России. Решение объяснялось нехваткой гаджетов китайского бренда на складах в РФ и запчастей к ним. Однако в следующем месяце появилась информация о возобновлении поставок.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022