Эксперт допустил снижение цен на смартфоны Huawei после ухода из России

Цены на смартфоны Huawei в России могут даже снизиться после прекращения прямых поставок. На это в беседе с «Известиями» указал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков, комментируя информацию об окончательном уходе компании из РФ.

Как пояснил эксперт, конечная цена на гаджеты Huawei будет зависеть от того, насколько длинными будут цепочки поставок.

«Если доставлять товары напрямую из Китая, пусть даже через посредника, она окажется всё равно ниже, чем при ввозе товара через, например, Казахстан. Чем меньше стран «пересекал» товар, тем меньше его конечная стоимость. Цены даже могут снизиться по сравнению с нынешними, если везти технику напрямую из Китая», — отметил Кусков.

О том, что Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти из страны, 31 октября «Известиям» сообщили источники. По их данным, планшеты, ноутбуки, телевизоры и другую технику китайский вендор также в РФ не ввозит. А продавать базовые станции для сотовой связи компания перестала еще весной. Некоторые единицы техники продаются в официальном магазине бренда, но это остатки прежних поставок, уточняют эксперты.

В августе Huawei сообщила о закрытии интернет-магазина Vmall на территории России. В компании отметили, что на товары, которые уже были куплены через интернет, продолжит распространяться гарантийное обслуживание.

Ранее, в июне, компания объявила о закрытии своих официальных торговых точек в России. Решение объяснялось нехваткой гаджетов китайского бренда на складах в РФ и запчастей к ним. Однако в следующем месяце появилась информация о возобновлении поставок.