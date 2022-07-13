Реклама
Прямой эфир
Мир
КНДР признала независимость Донецкой Народной Республики
Мир
Литва оценила рекомендации Еврокомиссии по транзиту в Калининград
Мир
В Стамбуле завершились переговоры по «зерновому вопросу»
Мир
В МВФ предупредили о рецессии в ряде стран из-за антироссийских санкций
Экономика
В Канаде назвали тяжелым решение о передаче ФРГ турбины для СП-1
Мир
ВОЗ призвала все страны мира вернуть масочный режим
Мир
Глава ЛНР Пасечник оценил признание республики со стороны КНДР
Мир
Венгрия ввела чрезвычайное положение в области энергетики
Мир
Захарова призвала Киев очнуться после слов Столтенберга о военной помощи
Мир
Гейтс передаст почти всё свое состояние благотворительному фонду
Экономика
В России допустили легализацию исламского банкинга
Сюжет:

Huawei возобновила поставки смартфонов и других гаджетов в Россию

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Китайская компания Huawei возобновила поставки смартфонов и других гаджетов в Россию. Об этом в среду, 13 июля, сообщил «Известиям» источник, близкий к компании — партнеру нескольких производителей электроники.

Изъятый элемент: в России возник дефицит деталей к Samsung и Huawei
Как теперь ремонтируют смартфоны и в чем опасность неавторизованной починки гаджетов

«Новые поставки действительно идут», — сказал источник.

О возобновлении поставок товаров в Россию в этот же день сообщил в своем Telegram-канале ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он отметил, что уже в течение двух недель продукция Huawei появляется на сайте компании, а также у партнеров.

Представители Huawei тем временем ситуацию не комментируют.

Ранее, в начале июня, компания объявила о закрытии своих официальных торговых точек в России. В первое время из 19 магазинов производителя свою работу прекратили только четыре. Это решение объяснялось нехваткой гаджетов китайского бренда на складах в России и запчастей к ним.

В частности, в московском АСЦ компании на Сухаревской «Известиями» сообщили, что главная проблема — нехватка аккумуляторов и экранов, все запчасти возможно поставить только под заказ. Авторизованные дилеры компании в Рязани и Калуге ответили аналогично.

Между тем, по свидетельству продавцов смартфонов, спрос на продукцию китайских производителей электроники на российском рынке заметно вырос. Сейчас эта продукция занимает две трети российского рынка.

По словам экспертов, экспансия китайских аппаратов происходит на фоне прекращения продаж в Россию гаджетов Apple и Samsung, доля которых в сегменте «умных» телефонов заметно сократилась.

Так, Xiaomi заняла первое место по продажам смартфонов в РФ во II квартале 2022 года, оттеснив на второе место Samsung, подсчитала МТС. Другие китайские производители также усиливают свои позиции. Например, доля Realme увеличилась с 8,3 до 13%.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе. Однако ряд из них уже вернулся в страну под другими брендами, продав свой бизнес.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022