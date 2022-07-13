Китайская компания Huawei возобновила поставки смартфонов и других гаджетов в Россию. Об этом в среду, 13 июля, сообщил «Известиям» источник, близкий к компании — партнеру нескольких производителей электроники.

«Новые поставки действительно идут», — сказал источник.

О возобновлении поставок товаров в Россию в этот же день сообщил в своем Telegram-канале ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он отметил, что уже в течение двух недель продукция Huawei появляется на сайте компании, а также у партнеров.

Представители Huawei тем временем ситуацию не комментируют.

Ранее, в начале июня, компания объявила о закрытии своих официальных торговых точек в России. В первое время из 19 магазинов производителя свою работу прекратили только четыре. Это решение объяснялось нехваткой гаджетов китайского бренда на складах в России и запчастей к ним.

В частности, в московском АСЦ компании на Сухаревской «Известиями» сообщили, что главная проблема — нехватка аккумуляторов и экранов, все запчасти возможно поставить только под заказ. Авторизованные дилеры компании в Рязани и Калуге ответили аналогично.

Между тем, по свидетельству продавцов смартфонов, спрос на продукцию китайских производителей электроники на российском рынке заметно вырос. Сейчас эта продукция занимает две трети российского рынка.

По словам экспертов, экспансия китайских аппаратов происходит на фоне прекращения продаж в Россию гаджетов Apple и Samsung, доля которых в сегменте «умных» телефонов заметно сократилась.

Так, Xiaomi заняла первое место по продажам смартфонов в РФ во II квартале 2022 года, оттеснив на второе место Samsung, подсчитала МТС. Другие китайские производители также усиливают свои позиции. Например, доля Realme увеличилась с 8,3 до 13%.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе. Однако ряд из них уже вернулся в страну под другими брендами, продав свой бизнес.