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В России возник дефицит деталей для смартфонов Samsung и Huawei

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Ohde
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В России не хватает запчастей для смартфонов Samsung и Huawei, заявили в опрошенных «Известиями» авторизованных сервисных центрах (АСЦ) этих компаний. Информацию подтвердили и эксперты рынка.

«Учитывая, что и Samsung, и Huawei сейчас официально не поставляются в Россию, у АСЦ возникли проблемы с деталями для них. Пользователям надо привыкать к тому, что каких-то запчастей может не быть в наличии, из-за чего сроки ремонта и цены на него могут вырасти», — заявил «Известиям» генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Для Huawei главная проблема — нехватка аккумуляторов и экранов. В московском АСЦ компании на Сухаревской сообщили, что все запчасти возможно поставить только под заказ. Авторизованные дилеры компании в Рязани и Калуге ответили аналогично. Минимальный срок ожидания запчастей — неделя.

В российском представительстве Huawei отказались от комментариев и заявили, что не располагают информацией о запасах запчастей в АСЦ.

Проблемы с деталями для смартфонов есть и у Samsung. «Известия» обратились в один из АСЦ компании — «Твой Мобильный Сервис», с просьбой заменить экран и аккумулятор на Galaxy S21 Ultra. Представители сервиса сообщили, что батареи в наличии есть, но дисплей можно выбрать только одного цвета — серебристого.

В компании «Связной сервис» заявили, что экранов и аккумуляторов на данный гаджет сейчас нет, нужно сдавать устройство и ждать не менее недели. В АСЦ Samsung Санкт-Петербурге сказали, что батарей нет в наличии, а дисплей есть только в одном сервисном центре.

В пресс-службе Samsung «Известиям» не уточнили, есть ли проблемы с поставкой в АСЦ экранов и аккумуляторов, но заверили, что сервисные центры «работают в штатном режиме».

Как рассказал источник на рынке, южнокорейская компания поставляет запчасти в Россию, но из-за проблем с логистикой срок их доставки увеличился.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Изъятый элемент: в России возник дефицит деталей к Samsung и Huawei»

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