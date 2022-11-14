Песков объяснил решение Путина не лететь на саммит G20

Обстоятельства требуют присутствия президента России Владимира Путина в стране, поэтому было принято решение не лететь на саммит G20 на Бали. Об этом в воскресенье, 14 ноября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Россия представлена на саммите «Большой двадцатки» на высоком уровне в лице министра иностранных дел страны Сергея Лаврова. Он добавил, что глава ведомства общается с большим кругом участников саммита. Остальные при желании также будут иметь возможность пообщаться с российской стороной, добавил представитель Кремля.

«Что касается президента, то обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в Российской Федерации, поэтому было принято решение принять участие российской стороне в этом саммите на уровне министра иностранных дел», — сказал журналистам Песков.

Песков сообщил, что Путин не сможет посетить событие, ранее, 10 ноября.

Как отметил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, международный престиж России не зависит от того, кто будет представлять ее на саммите G20. Также сенатор выразил мнение, что Лавров сможет объяснить подходы Москвы к международным делам, в том числе к кризису на Украине.

13 ноября канцлер Германии Олаф Шольц выразил сожаление по поводу решения Путина не принимать участие в саммите G20 в Индонезии. Он добавил, что на саммите российскому лидеру, вероятно, пришлось бы столкнуться с многочисленными вопросами и критикой со стороны других участников.

В тот же день стало известно, что украинский лидер примет участие в саммите G20 в онлайн-формате. До этого, 10 ноября, в Индонезии сообщили, что президент Украины пропустит саммит на Бали по причине «плотного графика» и «внутренних дел».

3 ноября Зеленский отказался участвовать в саммите G20, если в нем примет участие президент России Владимир Путин. После этого читатели немецкого журнала Der Spiegel посчитали трусостью отказ главы Украины встретиться с российским коллегой.

Саммит пройдет 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.