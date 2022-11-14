В Госдуме предрекли смещение векторов в Европе из-за Польши

Большее вовлечение Польши в конфликт на Украине будет способствовать смещению векторов в Европе. Об этом 14 ноября заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Таким образом он прокомментировал статью The Guardian о том, что Польша и Украина могут выиграть в наибольшей степени от смещения центра геополитического влияния США на Восточную Европу, что обернется потерей Германией и Францией доминирующего положения в Евросоюзе.

«Смещение на Польшу, мы это чувствуем уже где-то последний год. США стали значительно больше уделять внимание Польше, и видим определенные демарши Польши против Германии. И возможно, большее вовлечение Польши в конфликт на Украине будет способствовать смещению определенных векторов в Европе», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

7 ноября в Госдуме РФ заявили, что у Польши есть очень сильные рычаги влияния на политику ЕС. Причина — существенная помощь Варшавы Киеву человеческими ресурсами (направляет наемников в ряды украинской армии), вооружениями, приемом беженцев. Это позволяет Польше иногда вести себя в Евросоюзе даже «немножко нагло и требовательно».

До этого, 4 сентября, стало известно о планах Польши направить в ФРГ ноту о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вопрос о выплате военных репараций Польше закрыт.