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The Guardian раскрыла план по будущему устройству Европы

The Guardian: США решили сместить центр тяжести в Европе с Франции и ФРГ на Польшу и Украину
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Фото: Global Look Press/Mandoga Media
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У Франции и Германии есть реальный риск перестать быть лидерами в Европейском союзе в связи с усилением стран Восточной Европы при помощи США. Такое мнение 13 ноября выразили журналисты газеты The Guardian.

Так, авторы задаются вопросом, как Украина и Польша, которые более бедны в сравнении с Германией и Францией, могут стать центром европейского региона.

«Подобно многим послевоенным экономическим чудесам, — таким, как в Южной Корее, Японии и Западной Германии, — это, вероятнее всего, также будет спонсироваться сверхдержавой, которая многое выиграет от передела политического порядка», ― предполагают журналисты.

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По их мнению, объединенный регион Восточной Европы с суммарным населением в более 100 млн граждан и огромным экономическим потенциалом мог бы потеснить доминирование «старой Рейнской области» в ЕС.

«США уже вкачивают деньги, технологии и мозговые центры в Восточную Европу. Взамен они ожидают влияния и четкой позиции в отношении Китая. Это цена, которая кажется слишком высокой для запада Европы, но не для ее востока», ― подчеркивается в статье.

Ранее, 7 ноября, в Госдуме РФ заявили, что у Польши есть очень сильные рычаги влияния на политику ЕС. Причина — существенная помощь Варшавы Киеву человеческими ресурсами (направляя наемников в ряды украинской армии), вооружениями, приемом беженцев. Это позволяет Польше иногда вести себя в Евросоюзе даже «немножко нагло и требовательно».

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