Врач-эндокринолог назвал причины возникновения диабета

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев перечислил типы диабета, а также рассказал о методах их лечения.

В беседе с RT в понедельник, 14 ноября, специалист пояснил, что существует два типа диабета: инсулинозависимый и инсулиннезависимый.

По его словам, диабет первого типа обычно появляется в детском возрасте, а второго — уже в зрелом. При развитии первого важную роль играет генетическая предрасположенность. Кроме того, он часто выявляется в экстренной и угрожающей жизни ситуации.

Диабет второго типа возникает как осложнение в результате ожирения. Врач пояснил, что обычно этому предшествуют десятилетия неправильного питания, гиподинамии и нездорового образа жизни.

От первого типа второй тип отличается тем, что он полностью обратим на начальных стадиях развития, если человек меняет образ жизни и начинает профильное лечение.

Эндокринолог подчеркнул, что диабет первого типа — это вопрос «исключительно медицинских технологий, фармацевтического бизнеса и развития технологической части».

Ежегодно 14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом, напоминает агентство городских новостей «Москва».

Официально в РФ зарегистрировано около 5 млн больных сахарным диабетом, еще столько же людей могут не знать о своем заболевании. Детей с сахарным диабетом в России зарегистрировано около 55 тыс., и почти у всех у них определен сахарный диабет первого типа.

11 ноября директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева заявила, что в России создали базу для производства отечественного инсулина. По ее словам, в настоящее время на долю зарубежных производителей инсулина приходится около 70% рынка в стране, пишет НСН. Мокрышева подчеркнула, что в России уже есть достойные отечественные инсулины, их линейка на сегодняшний день расширяется.

20 октября к.м.н., врач-эндокринолог Группы компаний ОМС Ольга Нечаева рассказала «Известиям», что лишний вес может осложнять течение множества заболеваний, а в некоторых случаях и провоцировать их. Так, ожирение считается одной из причин развития диабета второго типа.

Также в октябре телеканал «360» сообщил, что в Московской области расширят производство изделий для больных сахарным диабетом. Речь идет о производстве тест-полосок, глюкометров, датчиков и инсулиновых ламп, которые помогают оперативно и вовремя мониторить уровень сахара в крови.

В сентябре врач-диетолог Михаил Гинзбург посоветовал исключить из ежедневного меню картофель людям, страдающим от диабета первого и второго типа. Он пояснил, что этот овощ состоит из быстроусвояемых углеводов и характеризуется высоким гликемическим индексом, пишет Pravda.Ru. Он пояснил, что для усвоения картофеля в организме требуется инсулин, который отсутствует у людей с сахарным диабетом.

В июле эндокринологи Эми Хесс-Фишл, Лиза М. Леонтис и Джеймс Салем перечислили «тихие» симптомы диабета, которые чаще всего игнорируются. Так неочевидными признаками этого заболевания могут быть нечеткое зрение после приема пищи, а также постоянное ощущение голода. Кроме того, признаками диабета могут быть медленное заживление ран и частое мочеиспускание, отмечает телеканал «Звезда».