Мобилизованные бизнесмены получат отсрочку по лизинговым платежам

Минфин занимается вопросом предоставления мобилизованным предпринимателям права отсрочки по арендным (лизинговым) платежам за недвижимость и оборудование. Соответствующий законопроект планируют принять до конца года, выяснили «Известия».

В ведомстве пояснили, что законопроект, подготовка которого ведется совместно с заинтересованными ведомствами, коснется самозанятых граждан и ИП. Кроме того, послабления распространятся на субъекты МСП и любую организацию, чей руководитель или учредитель был призван на военную службу.

На данный момент ни у правительства РФ, ни у Центрального банка нет точного понимания о состоянии отрасли финансовой аренды (лизинга), подчеркнули в пресс-службе Минфина. Между тем сейчас правительство разрабатывает и реализует ряд антикризисных мер по стабилизации сферы лизинга, в том числе по заморозке арендных платежей.

В качестве мер поддержки Минфин также перечислил ряд других правовых механизмов, доступных мобилизованным бизнесменам, в том числе досрочный выкуп имущества, передача арендованной техники третьему лицу, переуступка прав по договору, а также возможность отсрочки по платежам при условии, что предмет лизинга находится на охраняемой площадке.

Лизинговые каникулы как единственный инструмент помощи могут привести к негативным последствиям и для отрасли, и для производителей техники, отметила GR-директор, член совета директоров лизинговой компании «Дельта» Анна Сторожева.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Арендные каникулы: мобилизованным готовят отсрочку по лизинговым платежам