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Эксперт назвал новое основное для ВС РФ направление в ходе СВО

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В нынешней обстановке донецкое направление стало основным, заявил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

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«Но всё может поменяться, потому что противник тоже будет использовать свои резервы, и у него есть свои планы. Сейчас он занял правый берег Днепра, у него освободились силы, и они будут где-то использованы», — добавил он.

По мнению эксперта, в ближайшие недели российские подразделения будут дальше продвигаться на донецком направлении.

«Сейчас, когда стало понятно, что мы не будем наступать на Николаев, что в районе нижнего течения Днепра никаких действий не будет, надо ожидать, что основное появление резервов у нас будет сосредоточено вокруг Донецка. Думаю, что этот донецкий «серп» будет спрямляться к Днепру, от Запорожья и выше», — пояснил Владислав Шурыгин.

Ранее в Минобороны сообщили, что на донецком направлении в результате успешного наступления полностью освобожден поселок Майорск. На южно-донецком направлении 12–13 ноября ВФУ безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Все контратаки отражены, украинские силы рассеяны. По данным российского Минобороны, ВФУ при этом потеряли более 145 военнослужащих и иностранных наемников, бронетранспортер, два автомобиля с боеприпасами, семь боевых бронированных машин и пять пикапов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Равнение на Донецк: направление становится основным на фронте

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