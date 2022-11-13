МО обвинило Украину в распространении фейков о мобилизации в РФ

Киев намеренно распространяет с помощью подконтрольных СМИ фейки о возобновлении призыва в рамках частичной мобилизации в России. Такое заявление в воскресенье, 13 ноября, сделали в Министерстве обороны РФ.

Соответствующим образом в оборонном ведомстве прокомментировали информацию о растущем числе обращений российских граждан на горячую линию по поводу прохождения военной службы мобилизованными и добровольцами.

«Значительная часть звонков обусловлена стремлением киевского режима оказать информационное воздействие на население России. Причиной стало распространение проукраинскими СМИ дезинформации о возобновлении мобилизационных мероприятий в ближайшем будущем», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что все позвонившие на горячую линию получили разъяснение о том, что частичная мобилизация окончена и никаких дополнительных мероприятий на данный момент не планируется.

В рамках частичной мобилизации, которая была объявлена 21 сентября, для участия в боевых действиях в зоне спецоперации было призвано 318 тыс. человек. Как пояснил министр обороны Сергей Шойгу, данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

31 октября президент России Владимир Путин сообщил о том, что частичная мобилизация в России завершена. По словам российского лидера, в зоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса сейчас находится до 80 тыс. мобилизованных. При этом он отметил, что около 50 тыс. из них направлены в боевые подразделения и принимают участие в боевых действиях.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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