Вашингтон развязал на Украине одну из самых крупнейших пропагандистских войн нашего времени. Об этом в интервью изданию Junge Welt заявила 13 ноября бывший член Европейского парламента Клэр Дэйли.

По ее словам, многие обвиняют в пропаганде Москву, но на самом деле всё диктуют аналитические центры и СМИ, финансируемые США. К спецоперации на Украине Россию подтолкнули «махинации» со стороны НАТО во главе с США, которые хотели ослабить Россию, указала она.

«Они подогревали нестабильность в регионе с 2014 года, и с тех пор в Донбассе идет война, в которой погибли около 15 тысяч человек, а русское население подвергается дискриминации. Если мы не осознаем, что ситуация на Украине — это опосредованная война Запада, то никогда не сможем найти способ остановить кровопролитие», — отметила политик.

Как она добавила, Запад умышленно затягивает начало переговоров, чтобы получить из ситуации выгоду. Американские и европейские военные производители получают прибыль, вооружая Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Однако ни тактика вооружения ВСУ, ни санкции против России не сработали, заключила политик.

Ранее в этот день депутат германского бундестага от фракции левых Сара Вагенкнехт также отметила, что стремясь «сделать Америку снова великой» США намеренно спровоцировали конфликт на Украине. Она обратила внимание, что антироссийские санкции приносят выгоду только Вашингтону, в то время как Европа вынуждена закупать энергоресурсы по высоким ценам.

11 ноября автор интернет-издания Asia Times Леонард С. Гудмэн указал на то, что представители военно-промышленного комплекса США заинтересованы и поэтому активно лоббировали разжигание конфликта между Россией и Украиной для собственной выгоды.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, в отношении которого Киев вел боевые действия с 2014 года. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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