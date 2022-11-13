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В ФРГ рассказали об ошибке США в отношении России

Депутат бундестага Вагенкнехт назвала глупостью нежелание США сотрудничать с Россией
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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Стремясь «сделать Америку снова великой» США намеренно спровоцировали конфликт на Украине, заявила депутат германского бундестага от фракции левых Сара Вагенкнехт в своем блоге на YouTube-канале.

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«Вашингтон преследует навязчивую идею сделать Штаты единственной мировой державой. Глупость американского руководства заключается в том, что оно заинтересовано не в партнерстве с Россией или Китаем, а в их жестком сдерживании. Запад должен отойти от политики «разделяй и властвуй», — сообщила политик.

Вагенкнехт также подчеркнула, что санкции, введенные против РФ, приносят выгоду столько США, в то время как Европа вынуждена закупать энергоресурсы по высоким ценам.

«Санкции сделали энергию в Европе очень дорогой. Это решил не Путин, это решил Запад. Экономические ограничения в равной степени направлены и на Европу. Правда в том, что европейско-российское энергетическое сотрудничество с 70-х годов было занозой в глазу американского руководства», — отметила депутат.

Ранее 11 ноября автор интернет-издания Asia Times Леонард С. Гудмэн указал на то, что представители военно-промышленного комплекса США заинтересованы и поэтому активно лоббировали разжигание конфликта между Россией и Украиной для собственной выгоды.

До этого, 2 ноября, китайская газета «Хуаньцю шибао» отметила, что США избежали рецессии благодаря энергокризису в Европе и спецоперации России на Украине. Помимо экспорта оружия, в III квартале США увеличили и поставки энергоресурсов на 14,4% по сравнению с предыдущим.Ранее, 1 ноября, агентство «Синьхуа» указало на то, что США превратили европейский кризис в «возможности Америки» и извлекли из этого выгоду, что вызвало негодование Евросоюза.

21 октября Макрон обвинил США в двойных стандартах при подходе к установлению цен на газ. Макрон указал на тот факт, что газ на внутреннем рынке США стоит намного дешевле, чем на европейском. Он также заявил, что собирается обсудить этот вопрос с американским правительством во время своего визита в США, намеченного на декабрь.

1 октября Вагенкнехт указала на то, что отказ Киева от членства в НАТО и выполнение Минских соглашений, вероятно, могли бы предотвратить развитие российско-украинской конфронтации еще на ранних этапах.

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