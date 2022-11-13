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Эксперт указал на выгоду США от украинского конфликта

Asia Times: американские производители оружия лоббируют разжигание конфликта на Украине
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Фото: Lockheed Martin & Fastems
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Представители военно-промышленного комплекса США заинтересованы и поэтому активно лоббировали разжигание конфликта между Россией и Украиной для собственной выгоды. Об этом 11 ноября написал автор интернет-издания Asia Times Леонард С. Гудмэн.

Он указал, что поставщикам вооружения, такие как Raytheon, требуются зоны активного конфликта для оправдания ожиданий Уолл-стрит по прибыли. При этом изготовителям военной техники требуются враждебные отношения с крупными странами, такими как Россия и Китай, чтобы оправдать продажи авианосцев, подводных лодок, новых истребителей F-35 и ядерных бомб новейшего поколения.

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«Конфликт на Украине стал золотым дном для оружейной промышленности», ― отметил автор.

Он еще привел данные, что из 50 крупнейших американских аналитических центров (think tank) 79% тех, у которых были опубликованы финансовые данные, получали деньги от представителей оружейного лобби.

Как следствие, Гудмэн пишет, что сотрудники этих центров в настоящий момент не считают идею переговоров по урегулированию привлекательной для Украины. Причины тому в большой военной поддержке от США.

Также эти центры считают правильным усиление количества провокаций в адрес Китая со стороны США, а также снижение дипломатических усилий, даже называя саму идею сотрудничества с КНР «фантазией.

«Аналитические центры продвигают идеи, выгодные отраслевым спонсорам. Они поощряют американских лидеров отправлять больше оружия в зоны конфликтов и избегать дипломатии. И они предоставляют государственным чиновникам темы для разговоров, в то время как они игнорируют опасения своих избирателей», ― подчеркнул автор.

В то же время Гудмэн привел результаты сентябрьского опроса института Куинси потенциальных избирателей в США. 57% респондентов решительно или в некоторой степени поддерживали Вашингтон как медиатора, продвигающего идею как можно скорее провести мирные переговоры между Москвой и Киевом, даже если это потребует компромиссов от последнего.

2 ноября китайская газета «Хуаньцю шибао» отметила, что США избежали рецессии благодаря энергокризису в Европе и спецоперации России на Украине. Помимо экспорта оружия, в III квартале США увеличили и поставки энергоресурсов на 14,4% по сравнению с предыдущим.Ранее, 1 ноября, агентство «Синьхуа» указало на то, что США превратили европейский кризис в «возможности Америки» и извлекли из этого выгоду, что вызвало негодование Евросоюза.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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