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В Сети заметили разницу в приеме Лаврова и Байдена в Камбодже

Пользователи Twitter заметили разницу в приеме Лаврова и Байдена в Камбодже
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Фото: REUTERS/ASEAN2022 Phnom Penh Media Center
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Пользователи Twitter 12 ноября заметили отличие между трапами самолетов, на которых прибыли в столицу Камбоджи Пномпень глава МИД России Сергей Лавров и президент США Джо Байден.

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Комментарии появились под публикацией с двумя фотографиями. Пользователи удивились, что Лавров спускался по трапу с красным ковром, тогда как на трап к самолету американского лидера такого покрытия не постелили.

«Так и кто из них в изоляции?», — риторически прокомментировал The Lemniscat.

Другой читатель предположил, что, возможно, для Байдена специально не постелили ковер, чтобы президент США не споткнулся во время спуска.

«Лаврова изолировали от ступеней с помощью красного ковра. Научно подтверждено», — подчеркнул еще один комментатор.

Ранее в этот день глава МИД РФ прибыл в Камбоджу для участия в Восточноазиатском саммите. По пути из аэропорта он проехал по центральной улице Пномпеня, названной в честь Российской Федерации, по этому же бульвару ранее в субботу проехал кортеж американского лидера Джо Байдена.

Байден прибыл в Камбоджу на саммит АСЕАН–США, в частности, для проведения двусторонних встреч с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем.

Во время выступления на саммите Байден перепутал Камбоджу с Колумбией и поблагодарил последнюю за председательство в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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