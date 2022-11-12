Лавров и Байден проехали по бульвару России в Пномпене на разные саммиты

Глава МИД РФ Сергей Лавров в Камбодже по пути из аэропорта проехал по центральной улице Пномпеня, названной в честь Российской Федерации, по этому же бульвару ранее в субботу проехал кортеж американского лидера Джо Байдена. Об этом 12 ноября сообщил телеканал CTN.

Лавров примет участие в Восточноазиатском саммите, он прибыл в Пномпень утром в субботу. Байден прибыл в Камбоджу на саммит АСЕАН–США.

Глава МИД России на полях саммита планирует провести ряд двусторонних встреч. Отмечается, что лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона обсудят вопросы политического обустройства, обеспечения развития и продвижения кооперации между государствами.

Байден на саммите АСЕАН проведет двусторонние встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем.

Восточноазиатский саммит проходит с 2005 года. Его организовали страны Азиатско-Тихоокеанского региона для обсуждения региональной безопасности и экономического сотрудничества. Участники встречи ― члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН): Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

Также в саммите участвуют Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США и Япония.