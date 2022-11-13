МО показало кадры применения ТОС-1А «Солнцепек» в День войск РХБЗ

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) 13 ноября празднуют свой профессиональный праздник. Минобороны показало кадры работы солдат подразделений войск РХБЗ в зоне специальной военной операции (СВО), в том числе стрельбы из ТОС-1А «Солнцепек».

Отмечается, что тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» в ходе спецоперации по защите населения Донбасса призвана оказывать огневую поддержку пехоты и танков, поражать открытые и закрытые огневые позиции в различных видах наступательного и оборонительного боя, а также выводить из строя легкобронированную технику и транспортные средства Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После того, как разведчики вычисляют местонахождение противника, отделение огнеметчиков на броне направляется в заданный квадрат и производит выстрелы из ТОС-1А термобарическими снарядами.

Такие снаряды способны уничтожить легкобронированную технику и укрепления на площади до 40 тыс. кв. м. При этом, как отмечают военные, на месте удара из «Солнцепека» появляется ало-красный гриб.

Поражение противника достигается путем комплексного воздействия осколками, высокими температурами и повышенным давлением.

Накануне, 12 ноября, командир огнеметной роты войск РХБЗ Западного военного округа Сергей рассказал о самом запоминающемся задании во время спецоперации. Солдату особенно запомнился случай, когда его огнеметчики должны были отработать удары по ВСУ в тот момент, когда противник открыл огонь из минометов по ним. В результате это не помешало завершить выполнение задания и поразить цель.

9 ноября военкор «Известий» Александр Морозов с места проведения боевых действий в зоне СВО передавал, что военные группировки «Отважные» отработали по позициям ВСУ из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Дальность полета специального снаряда с зажигательной смесью составляет шесть километров, поэтому рядом с машиной всегда боевое прикрытие, уточнял корреспондент.

В конце сентября концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) сообщил, что передал Министерству обороны России партию тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Отгрузка тяжелых систем была произведена досрочно.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».