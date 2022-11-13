14-летняя гимнастка из России сменила спортивное гражданство

Чемпионка России среди юниоров 14-летняя Вера Туголукова сменила свое спортивное гражданство с российского на кипрское. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Международной федерации гимнастики (FIG), опубликованном 12 ноября.

Отмечается, что смену спортивного гражданства подтвердили еще пяти спортсменкам.

Вера Туголукова — чемпионка России 2022 года в командном зачете и в дисциплине с обручем. Также спортсменка — серебряная призерка чемпионата в упражнениях с мячом.

Ранее в октябре чемпионка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Анастасия Максимова рассказала «Известиям», что после отстранения российских спортсменов международные соревнования потеряли очень много. По ее словам, Россия — одна из сильнейших спортивных стран. Поэтому вопрос к остальным участникам: интересно ли им выступать без достойных соперников.

В марте FIG запретила гимнастам из России и Белоруссии выступать или быть судьями на соревнованиях FIG и соревнованиях, санкционированных организацией.