14-летняя гимнастка из России сменила спортивное гражданство
Чемпионка России среди юниоров 14-летняя Вера Туголукова сменила свое спортивное гражданство с российского на кипрское. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Международной федерации гимнастики (FIG), опубликованном 12 ноября.
Отмечается, что смену спортивного гражданства подтвердили еще пяти спортсменкам.
Вера Туголукова — чемпионка России 2022 года в командном зачете и в дисциплине с обручем. Также спортсменка — серебряная призерка чемпионата в упражнениях с мячом.
Ранее в октябре чемпионка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Анастасия Максимова рассказала «Известиям», что после отстранения российских спортсменов международные соревнования потеряли очень много. По ее словам, Россия — одна из сильнейших спортивных стран. Поэтому вопрос к остальным участникам: интересно ли им выступать без достойных соперников.
В марте FIG запретила гимнастам из России и Белоруссии выступать или быть судьями на соревнованиях FIG и соревнованиях, санкционированных организацией.
Российских спортсменов стали отстранять от участия во многих международных спортивных соревнованиях в конце февраля после соответствующего предписания МОКа, который рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в состязаниях российских и белорусских спортсменов.
Причиной отстранений стало начало начало Россией спецоперации по защите Донбасса.