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Чемпионка Максимова оценила уровень соревнований без российских спортсменов

Олимпийская чемпионка Анастасия Максимова рассказала о художественной гимнастике в России после запрета на участие в международных соревнованиях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований не обошло стороной и художественную гимнастику. В интервью «Известиям» чемпионка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Анастасия Максимова рассказала, как российская художественная гимнастика живет в условиях изоляции, не снижается ли ее популярность, а также оценила уровень международных соревнований без России и Белоруссии.

«Безусловно, [международные] соревнования потеряли многое. Потому что Россия и Белоруссия — это почти всегда первое и второе места. И здесь вопрос к участникам этих соревнований: насколько им интересно соревноваться без участия сильнейших сборных?» — сказал она.

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Максимова отметила, что после отстранения от международных стартов в российской художественной гимнастике появилось больше соревнований, которые организуют Министерство спорта РФ и Всероссийская федерация художественной гимнастики.

«У нас организованы этапы Кубка России, куда приезжают сильнейшие спортсмены со всех регионов. Не так давно проходила Спартакиада, на которой было представлено 22 региона. Важно еще, чтобы мы могли мотивировать детей заниматься спортом в столь непростое время. Могу сказать, что нам всем огромную мотивацию дает Ирина Александровна. Она не позволяет расслабиться ни на секунду (президент федерации. — Ред.)», — добавила чемпионка.

Она подчеркнула, что в российской гимнастике по-прежнему высокая конкуренция.

Подробности читайте в эксклюзивном интервью «Известий»:

«Без России и Белоруссии международные соревнования потеряли многое»

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