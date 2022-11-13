Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 ноября

Облачная погода с прояснениями и местами небольшой дождь ожидаются в столице в воскресенье, 13 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что днем в Москве воздух прогреется до +6…+8 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –1...+1.

Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 7–13 м/с, возможны порывы до 20 м/c.

Атмосферное давление составит 746–751 мм ртутного столба.

Ранее, 12 ноября, сообщалось, что в течение ночи и до утра воскресенья жителей столицы ожидает сильный ветер с порывами до 17 м/с.

Накануне главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала «Известиям», что в субботу в Москве температура воздуха может обновить максимальные значения этого дня, однако в воскресенье ожидается похолодание и выпадение снега. Она отметила, что в воскресенье прогнозируется понижение температуры в столице до +2 градусов, по области — до +1 градуса.