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Москвичам пообещали рекордное тепло в выходные

Специалист Гидрометцентра Макарова: в воскресенье в Москве прогнозируется похолодание и снег
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В субботу, 12 ноября, в Москве температура воздуха может обновить максимальные значения этого дня, однако в воскресенье ожидается похолодание и выпадение снега. Об этом «Известиям» 11 ноября рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

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По ее словам, в ближайшие дни регион будет находиться в теплом секторе циклона, температура в Москве повысится до +10...+12 градусов. Таким образом, превышение климатической нормы на эти дни составит около 6–7 градусов.

«И вот 12 ноября дневная температура может обновить максимум абсолютной температуры для этого дня. Пока он равен 9,3 — отмечался в 2010 году, и это, в общем-то, ниже, чем максимум соседних дат, то есть это тепло не какое-то очень экстремальное, но заметно выше нормы», — отметила Макарова.

Она уточнила, что по области прогнозируется температура от 8 до 13 градусов. Но при этом будет усиливаться ветер, его порывы могут достигать 20 м/с.

«В воскресенье ожидается прохождение холодного фронта, ночь пока еще теплая, в Москве +6...+8, по области +4...+9. И такая же температура возможна в утренние часы. Но в течение дня прогнозируется понижение температуры. К вечеру в Москве до +2 градусов, по области даже до +1 градуса. Порывы ветра всё воскресенье до 20 м/с», — рассказала синоптик.

Также в воскресенье в Москве прогнозируются небольшие дожди, а к вечеру возможно выпадение снега.

«В воскресенье на фоне понижения температуры к вечеру уже вполне могут примешиваться к дождю небольшие по интенсивности осадки, может быть, какая-то крупа и даже снежинки, сначала мокрые, потом, ночью, местами уже просто небольшой снег прогнозируется», — добавила Макарова.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что вторую ночь подряд в Москве зафиксировано рекордное тепло. Так, в ночь на 10 ноября минимальная температура воздуха на базовой метеостанции ВДНХ составила +9,1 градуса. В центре Москвы на Балчуге было зафиксировано +9,2 градуса. По словам Тишковца, это самый высокий показатель с 1948 года и соответствует ночной норме начала сентября.

В тот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что 14 ноября в Москве ожидается морозная погода и местами небольшой снег.

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