Москвичей ожидает сильный ветер с порывами до 17 м/с

В течение ночи и до утра воскресенья, 13 ноября, жителей столицы ожидает сильный ветер с порывами до 17 м/с, сообщается 12 ноября в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

«По прогнозам синоптиков, до утра 13 ноября возможен сильный ветер, его порывы могут достигать 17 м/с. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», — говорится в сообщении.

Ранее 12 ноября сообщалось о том, что в Москве побит температурный рекорд за всю 143-летнюю историю метеонаблюдений. Отмечается, что днем в субботу воздух в столице прогрелся до +9,6 градуса.

Предыдущий максимум для этого времени и дня был установлен 12 ноября 2010 года — +9,3 градуса.