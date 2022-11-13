Глава МИД Франции призвала Европу добиваться автономии от США

Европейским странам следует стать более автономными от США, чтобы перестать испытывать напряжение в преддверии каждых американских выборов. Об этом в субботу, 12 ноября, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью газете Le Parisien.

«Это не означает большего дистанцирования от США», — уточнила она.

Таким образом глава французского МИДа прокомментировала текущие итоги промежуточных выборов в США. Колонна добавила, что республиканцы показали не такие выдающиеся результаты, как от них ожидалось, однако на данном этапе рано делать окончательные выводы.

Ранее, 12 ноября, телеканал Fox News со ссылкой на собственные данные сообщил, что Демократической партии США не хватает всего одного места для контроля над сенатом — верхней палаты американского парламента. Уточняется, что после избрания демократа, бывшего астронавта NASA Марка Келли, от Аризоны демократы сократили разрыв с республиканцами.

Выборы в конгресс США состоялись 8 ноября, подсчет голосов еще продолжается. Большинство СМИ и социологических опросов прогнозировали республиканцам убедительную победу. Сейчас же известно, что республиканцы заняли 203 места в палате представителей против 176 у демократов. Ситуация с контролем над сенатом остается неопределенной.

Граждане США переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената. На текущий момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отношения России и США остаются и будут оставаться плохими, выборы в американский конгресс на это не повлияют. Он отметил, что в Кремле проанализируют информацию о выборах в конгресс.