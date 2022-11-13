Реклама
Прямой эфир
Мир
В нескольких украинских регионах объявили воздушную тревогу
Мир
Британия решила переложить вину за рецессию в королевстве на Россию
Общество
В Москве и Санкт-Петербурге побиты температурные рекорды
Мир
Глава МИД Франции призвала Европу добиваться автономии от США
Спорт
Фигурист Коляда победил в короткой программе на этапе Гран-при РФ в Москве
Мир
СК РФ займется расследованием осквернения памятника советским воинам на Украине
Мир
СМИ узнали о пророссийском сотруднике элитной полиции Берлина
Происшествия
Храм загорелся в Ленинградской области на площади больше 80 кв. м
Политика
Путин провел телефонный разговор с главой Ирана Раиси
Мир
В ООН сообщили о проходе трех сухогрузов в порты Украины
Мир
Скончался основатель группы The Clash Кит Левен
Мир
В США заявили о необходимости повысить потолок госдолга

Глава МИД Франции призвала Европу добиваться автономии от США

Глава МИД Франции заявила, что Европе следует искать большей автономии от США
0
Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европейским странам следует стать более автономными от США, чтобы перестать испытывать напряжение в преддверии каждых американских выборов. Об этом в субботу, 12 ноября, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью газете Le Parisien.

Двигатель конгресса: как в США прошел день выборов
С чем столкнулись американские избиратели и каковы шансы республиканцев на победу

«Это не означает большего дистанцирования от США», — уточнила она.

Таким образом глава французского МИДа прокомментировала текущие итоги промежуточных выборов в США. Колонна добавила, что республиканцы показали не такие выдающиеся результаты, как от них ожидалось, однако на данном этапе рано делать окончательные выводы.

Ранее, 12 ноября, телеканал Fox News со ссылкой на собственные данные сообщил, что Демократической партии США не хватает всего одного места для контроля над сенатом — верхней палаты американского парламента. Уточняется, что после избрания демократа, бывшего астронавта NASA Марка Келли, от Аризоны демократы сократили разрыв с республиканцами.

Выборы в конгресс США состоялись 8 ноября, подсчет голосов еще продолжается. Большинство СМИ и социологических опросов прогнозировали республиканцам убедительную победу. Сейчас же известно, что республиканцы заняли 203 места в палате представителей против 176 у демократов. Ситуация с контролем над сенатом остается неопределенной.

Граждане США переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената. На текущий момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отношения России и США остаются и будут оставаться плохими, выборы в американский конгресс на это не повлияют. Он отметил, что в Кремле проанализируют информацию о выборах в конгресс.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022