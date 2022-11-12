Демпартии США осталось получить одно место для контроля над сенатом

Демократической партии США не хватает всего одного места для контроля над сенатом — верхней палаты парламента США. Разрыв с республиканцами сократился после избрания демократа, бывшего астронавта NASA Марка Келли от Аризоны. Об этом 12 ноября сообщил телеканал Fox News со ссылкой на собственные данные.

Келли опередил республиканца бизнесмена Блейка Мастерса, кандидатуру которого в начале лета поддержал экс-президент США Дональд Трамп. Предполагалось, что Мастерс обойдет противника, но аналитики ошиблись, отмечается в сообщении.

Келли претендовал на избрание на пост сенатора от Аризоны после победы в гонке 2020 года над Мартой МакСалли, назначенной в сенат Республиканской партией после смерти Джона Маккейна.

Выборы в конгресс США состоялись 8 ноября, подсчет голосов еще продолжается.

9 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США остаются и будут оставаться плохими, выборы в американский конгресс на это не повлияют. Он отметил, что в Кремле проанализируют информацию о выборах в конгресс.

Большинство СМИ и социологических опросов прогнозировали республиканцам убедительную победу. Сейчас же известно, что республиканцы заняли 203 места в палате представителей против 176 у демократов. Ситуация с контролем над сенатом остается неопределенной.

Граждане США переизбирали весь состав палаты представителей и треть сената. На текущий момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.