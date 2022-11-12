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Футбольный клуб «Спартак» обыграл столичный «Локомотив» в матче РПЛ

«Спартак» одержал победу над «Локомотивом» в матче РПЛ
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Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
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Московский «Спартак» в ходе гостевого матча на «РЖД Арене» обыграл столичный «Локомотив» со счетом 2:1 в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Со стороны «Спартака» голы забили Квинси Промес (21-я минута, с пенальти) и Данил Пруцев (28-я минута). У «Локомотива» отличился Вилсон Изидор (87-я минута).

Отмечается, что для Пруцева это первый гол в составе «Спартака», полузащитник перешел в клуб в январе этого года.

Команды уже встречались данным составом 10 сентября этого года на стадионе «Открытие Арена», тогда «Локомотив» проиграл «Спартаку» со счетом 0:1.

Ранее, 23 октября, «Спартак» со счетом 5:0 обыграл подмосковные «Химки» в домашнем матче. Счет на второй минуте открыл полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов. Затем нападающий Шамар Николсон осуществил дубль, забив на 18-й и 63-й минутах матча. Забитыми мячами также отметились Павел Мелешин (83) и Павел Маслов (89).

За день до этого, 22 октября, столичное «Динамо» обыграло «Локомотив» со счетом 3:1 в гостевом матче. За команду победителей голы забили Федор Смолов (33-я минута, с пенальти), Арсен Захарян (64), Даниил Фомин (90+3, с пенальти). Единственный гол потерпевшего поражение «Локомотива» забил Франсуа Камано (1). Кроме того, на 38-й минуте встречи после просмотра видеоповтора был отменен мяч Захаряна.

Благодаря сегодняшней победе «Спартак» поднимается на второе место в таблице РПЛ, у столичного клуба на данный момент 36 очков. «Локомотив» расположился на 14-й строчке турнирной таблицы с 13 очками. 17-й тур РПЛ является заключительным перед зимней паузой.

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