Реклама
Прямой эфир
Мир
В трех областях Украины вновь объявлена воздушная тревога
Армия
Рогозин призвал отменить конкурсные закупки вооружения для армии
Мир
Байден перепутал страны и поблагодарил Колумбию за председательство в АСЕАН
Спорт
Туктамышева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве
Спорт
Мишина и Галлямов показали результат выше мирового рекорда в короткой программе
Мир
СК РФ займется расследованием осквернения памятника советским воинам на Украине
Мир
Лавров провел встречу с главой МИД Лаоса Коммаситом в Пномпене
Политика
В Совбезе указали на неиспользование РФ всего арсенала средств поражения
Политика
Путин провел телефонный разговор с главой Ирана Раиси
Мир
Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Мир
Премьер-министр Италии обвинила Макрона в предательстве
Общество
Администрация Херсонской области опровергла сообщение о переносе столицы в Геническ
Сюжет:

Администрация Херсонской области опровергла сообщение о переносе столицы в Геническ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение о переносе столицы Херсонской области в Геническ не принималось. Об этом в субботу, 12 ноября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на официальный пресс-релиз администрации региона.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

«Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось. Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомств и структур органов власти региона», — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что «ранее бывший работник администрации Херсонской области Александр Фомин сообщил, что административным центром региона временно станет город Геническ». При этом на момент заявления он не являлся сотрудником администрации и у него не было полномочий для таких заявлений.

О том, что Геническ стал временной столицей Херсонской области, Фомин сообщил ранее в этот день.

Город Геническ расположен на юге региона в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря. Он известен как морской порт и курорт.

11 ноября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что более 30 тыс. российских военнослужащих выведены на левый берег Днепра. Кроме того, переброшено 5 тыс. единиц вооружения и военной техники. Ни одной единицы боевых машин на правом берегу Днепра не оставлено.

До этого, 9 ноября, глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал приступить к переброске войск за реку Днепр. Решение было принято после того, как командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин сообщил, что в случае дальнейших обстрелов Каховской плотины со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские войска могут оказаться в изоляции. Суровикин отметил, что данный маневр позволит сохранить боеспособность группы войск и жизни российских военнослужащих. Ранее из города было вывезено население.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022