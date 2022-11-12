Администрация Херсонской области опровергла сообщение о переносе столицы в Геническ

Решение о переносе столицы Херсонской области в Геническ не принималось. Об этом в субботу, 12 ноября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на официальный пресс-релиз администрации региона.

«Никаких официальных решений о переносе столицы Херсонской области не принималось. Геническ стал городом, где временно находится ряд ведомств и структур органов власти региона», — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что «ранее бывший работник администрации Херсонской области Александр Фомин сообщил, что административным центром региона временно станет город Геническ». При этом на момент заявления он не являлся сотрудником администрации и у него не было полномочий для таких заявлений.

О том, что Геническ стал временной столицей Херсонской области, Фомин сообщил ранее в этот день.

Город Геническ расположен на юге региона в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря. Он известен как морской порт и курорт.

11 ноября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что более 30 тыс. российских военнослужащих выведены на левый берег Днепра. Кроме того, переброшено 5 тыс. единиц вооружения и военной техники. Ни одной единицы боевых машин на правом берегу Днепра не оставлено.

До этого, 9 ноября, глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал приступить к переброске войск за реку Днепр. Решение было принято после того, как командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин сообщил, что в случае дальнейших обстрелов Каховской плотины со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские войска могут оказаться в изоляции. Суровикин отметил, что данный маневр позволит сохранить боеспособность группы войск и жизни российских военнослужащих. Ранее из города было вывезено население.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».