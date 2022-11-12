Геническ стал временной столицей Херсонской области. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил пресс-секретарь заместителя председателя правительства региона Александр Фомин.

По его словам, в настоящее время в городе сосредоточены все основные органы власти.

Город Геническ расположен на юге региона в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря. Он известен как морской порт и курорт.

11 ноября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что более 30 тыс. российских военнослужащих выведено на левый берег Днепра. Кроме того, переброшено 5 тыс. единиц вооружения и военной техники. Ни одной единицы боевых машин на правом берегу Днепра не оставлено.

До этого, 9 ноября, глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр.

Решение по отводу войск из Херсона было принято после того, как командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин сообщил, что в случае дальнейших обстрелов Каховской плотины со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские войска могут оказаться в изоляции. Суровикин отметил, что данный маневр позволит сохранить боеспособность группы войск и жизни российских военнослужащих. Ранее из города было эвакуировано население.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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