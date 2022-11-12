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Макрон продолжит способствовать нормализации отношений Баку и Еревана

Макрон заверил Алиева в готовности поддерживать нормализацию отношений между Баку и Ереваном
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Jonathan Rebboah
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Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, в котором заявил о своей готовности поддерживать нормализацию отношений между Баку и Ереваном. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

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«[Макрон] подтвердил полную готовность Франции поддерживать процесс нормализации отношений между двумя странами и работать над политическим решением в регионе, которое позволит установить мир», — говорится в заявлении.

Французский лидер также отметил работу гражданской наблюдательной миссии Евросоюза (ЕС) на границе Азербайджана и Армении, указав на ее «стабилизирующий эффект». Кроме того, в Елисейском дворце сообщили о намерении Макрона встретиться с армянским лидером Николом Пашиняном на полях саммита франкоязычных стран, который состоится 19 ноября в Тунисе.

Ранее, в конце сентября, Макрон заявлял, что диалог между Арменией и Азербайджаном должен быть восстановлен. Ситуацию на границе он назвал «весьма критической».

В Кремле также призвали Баку и Ереван избегать нагнетания ситуации на линии соприкосновения. Так, комментируя взаимные обвинения двух стран в обстрелах, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 ноября напомнил, что намерение искать возможности урегулирования мирными средствами зафиксировано в начале месяца в совместном заявлении лидеров стран по итогам трехсторонней встречи в Сочи.

В тот же день минобороны Армении сообщило, что в ночь на 7 ноября азербайджанская армия открыла огонь из стрелкового оружия различного калибра по армянским позициям, расположенным на восточном участке границы. В минобороны Азербайджана, в свою очередь, заявили об обстреле с территории Армении позиций азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы и Безирхана Кельбаджарского района.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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