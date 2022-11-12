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Рогозин призвал отменить конкурсные закупки вооружения для армии

Рогозин: принципы госзакупок вооружения для армии в условиях спецоперации неэффективны
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Фото: ТАСС/Рюмин Александр
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Принципы госзакупок вооружения для армии в условиях спецоперации неэффективны из-за длительности процедур согласования. Об этом в субботу, 12 ноября, заявил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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По его словам, федеральные законы требуют проведения конкурсных процедур, однако процедуры согласования хороши только для мирного времени.

«Поэтому надо прекратить играть, извините за выражение, в демократию, а заниматься жесткими директивными указаниями, решениями по немедленному оперативному внедрению того, что действительно в наибольшей степени подходит сегодня для победы на фронте»,— сказал Рогозин в интервью «РИА Новости».

Ранее, 11 ноября, экс-глава «Роскосмоса» заявил, что возглавил инспекторскую группу военных советников под названием «Царские волки». Группа работает в зоне проведения спецоперации, оказывая военно-техническую поддержку подразделениям в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Он добавил, что группа под его руководством действует как добровольческое подразделение.

25 октября стало известно, что Рогозин взял себе позывной Космос для радиообмена. Тогда же Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале несколько фотографий, на которых он запечатлен с карабином в боевой экипировке вместе с командирами батальонов ДНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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