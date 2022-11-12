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Российские военные уничтожили две радиолокационные станции производства США

Минобороны РФ: российские военные уничтожили две радиолокационные станции производства США
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Фото: commons.wikimedia.org/Staff Sgt. Adriana Diaz-Brown
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Российские военные в ходе спецоперации уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Лозовая Харьковской области и Зеленая Долина Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36», — сказал он на брифинге.

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До этого три американские станции AN/TPQ-50 были уничтожены российской артиллерией и авиацией в районах населенных пунктов Красный Лиман в ДНР, Новогригоровка в Херсонской области и Новополтавка в Николаевской области, о чем в Минобороны сообщали 10 ноября.

Кроме того, как добавил Конашенков, в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Кругляковка Харьковской области подавлена батарея американских артиллерийских систем М777.

Ранее в субботу в ведомстве показали видео уничтожения командных пунктов ВСУ с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». На кадрах запечатлена работа второго армейского корпуса Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Огонь велся из 122-миллиметровых снарядов, которыми поражают командные пункты и фортификационные сооружения, районы сосредоточения сил и артиллерийские батареи противника. Для разведки целей и корректировки огня используются беспилотные летательные аппараты. После каждой стрельбы машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются и наносят новый удар.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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