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Эрдоган уличил Запад во главе с США в постоянных атаках на Россию

Эрдоган: Запад во главе с США нападает на Россию почти без ограничений
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Фото: Global Look Press/Turkish Presidency Office
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад, особенно США, «атакуют Россию без ограничений». Об этом он сказал журналистам по возвращении в Анкару с 9-го саммита Организации тюркских государств, прошедшего в Узбекистане.

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«Россия не обычное государство, сильное государство. Конечно, Запад, особенно Америка, атакует Россию почти без ограничений», — цитирует турецкого лидера Haber Turk.

По его словам, Россия оказывает сопротивление.

Накануне он отметил, что Турция прилагает усилия для того, чтобы конфликт на Украине завершился справедливо. 2 ноября Эрдоган призвал президента Украины Владимира Зеленского активизировать усилия для завершения конфликта.

Он также выразил удовлетворение совместным решением ситуации по отгрузке зерна, так как экспорт зерновой продукции с Украины и из России имеет решающее значение для всего мира.

11 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Запад к диалогу с Россией. По его мнению, без этого завершить конфликт на Украине не удастся. При этом он отметил, что Анкара выступает против односторонних санкций в отношении России.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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