Эрдоган уличил Запад во главе с США в постоянных атаках на Россию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Запад, особенно США, «атакуют Россию без ограничений». Об этом он сказал журналистам по возвращении в Анкару с 9-го саммита Организации тюркских государств, прошедшего в Узбекистане.
«Россия не обычное государство, сильное государство. Конечно, Запад, особенно Америка, атакует Россию почти без ограничений», — цитирует турецкого лидера Haber Turk.
По его словам, Россия оказывает сопротивление.
Накануне он отметил, что Турция прилагает усилия для того, чтобы конфликт на Украине завершился справедливо. 2 ноября Эрдоган призвал президента Украины Владимира Зеленского активизировать усилия для завершения конфликта.
Он также выразил удовлетворение совместным решением ситуации по отгрузке зерна, так как экспорт зерновой продукции с Украины и из России имеет решающее значение для всего мира.
11 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Запад к диалогу с Россией. По его мнению, без этого завершить конфликт на Украине не удастся. При этом он отметил, что Анкара выступает против односторонних санкций в отношении России.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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