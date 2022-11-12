Космический грузовик КНР установил мировой рекорд по стыковке

Космический грузовик «Тяньчжоу-5» установил мировой рекорд после стыковки с орбитальной станцией чуть более чем через два часа после запуска с космодрома. Об этом 12 ноября сообщило управление программы пилотируемых полетов КНР.

На орбиту корабль вывела ракета-носитель «Чанчжэн-7-Y6». Старт прошел с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 10:03 по времени Пекина (5:03 мск). В 21:10 грузовик состыковался с портом основного модуля «Тяньхэ» орбитальной китайской станции.

«В ходе этой миссии впервые удалось осуществить автономное быстрое сближение и стыковку за два часа, установлен мировой рекорд», — говорится в сообщении управления программы пилотируемых полетов Китая.

Стыковка прошла почти в три раза быстрее, чем в мае 2022 года, когда к станции прилетел «Тяньчжоу-4».

Это имеет значение, в частности, для повышения потенциала снабжения космической станции в экстренных ситуациях.

Беспилотные корабли «Тяньчжоу» используются для доставки оборудования, топлива, припасов и предметов первой необходимости на космическую станцию.

Космическая станция «Тяньгун», известная также как Китайская космическая станция, — посещаемый орбитальный космический аппарат, размещенный на низкой околоземной орбите на высоте от 340 до 450 км над поверхностью Земли, который используется Китайским национальным космическим управлением для осуществления исследовательской деятельности в космосе.