Метеорологи пообещали снег на юге России на следующей неделе

Первый снег может выпасть в нескольких южных регионах России к концу следующей недели. Причина тому ― грядущее похолодание. Об этом 12 ноября сообщил специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«На юге России в эти выходные дни еще господствует антициклон, будет сухо, солнечно и тепло. А вот в середине следующей недели начнется похолодание, которое к следующим выходным дням завершится мокрым снегом на территории Ростовской, Волгоградской областей и даже Краснодарского края. Это будет существенное понижение температуры, речь идет о +8...+11 градусах», ― отметил метеоролог в беседе с ТАСС.

Синенков уточнил, что в Волгограде и Ростове-на-Дону ожидается до +8...+10 градусов тепла. В Волгограде в понедельник температура опустится до +5 градусов, по ночам в течение недели стоит ожидать –3...–5 градусов.

Кроме того, конец недели в Волгограде и Ростове-на-Дону будет сопровождаться мокрым снегом с дождем.

Погода в Краснодаре в выходные и в понедельник 14 ноября будет солнечной и до +10...+12 градусов. Далее стоит ожидать похолодания. Уже в пятницу пойдет мокрый снег, днем погода будет держаться на уровне +1...+3 градуса, а ночью до –4 градусов.

Ранее, 11 ноября, главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что жителей города ждут теплые выходные перед холодной неделей. Под влиянием циклона в субботу воздух прогреется до 11–13 градусов тепла.