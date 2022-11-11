Синоптик пообещал петербуржцам теплые выходные перед холодной неделей

Жителей Санкт-Петербурга ждут теплые выходные перед холодной неделей. Об этом в пятницу, 11 ноября, 78.ru рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Под влиянием циклона в субботу воздух прогреется до 11–13 градусов тепла.

«Ночная температура в городе +9…+11 градусов. Влияние циклона сказывается в значительном усилении ветра», — также сообщил Колесов.

По его словам, порывы ветра могут достигать 15–17 м/с.

«Ну и дождь, который будет наблюдаться, он временами, небольшой и во второй половине дня, скорее всего, будет заканчиваться», — рассказал специалист.

В воскресенье на погоду будет влиять тыл циклона. Ветер переменит направление на северо-западное. Скорость ночью составит 15–17 м/с, днем — 5–10 м/с.

«Температура воздуха в течение суток будет постепенно понижаться. Основной фон температуры +6…+8 градусов, но надо отметить, что ночью все-таки очень тепло — в районе +10 градусов и к утру понизится до +8, а днём дальнейшее понижение температуры до +6 и ниже», — заключил Колесов.

Ночь на 10 ноября стала самой теплой в Санкт-Петербурге за всё время метеонаблюдений с 1881 года. Температура воздуха в городе не понизилась ниже +9,2 градуса. До этого самой теплой была ночь 10 ноября 1939 года с минимальной температурой +7,5 градуса.