Работе Северо-Крымского канала в настоящий момент ничего не угрожает. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил «РИА Новости» глава военно-гражданской администрации (ВГА) Новой Каховки в Херсонской области Владимир Леонтьев.

«Канал построен таким образом, что вода за счет перепада высот идет самотеком в Крым», — объяснил он.

Ранее, 24 октября, Леонтьев заявил, что в случае разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) из-за обстрелов со стороны ВС Украины Северо-Крымский канал не сможет нормально функционировать. По его словам, на восстановительные работы могут уйти годы.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ранее в регионе обострилась ситуация из-за обстрелов со стороны украинских военных, после этого власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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