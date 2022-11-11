Объем экспорта из ФРГ в РФ упал более чем наполовину

Уровень экспорта товаров из Германии в Россию рухнул практически на 53% в сравнении с аналогичным месяцем в прошлом году, сообщает 11 ноября Федеральное статистическое ведомство ФРГ на своем сайте.

По информации ведомства, количество товаров, поставляемых из ФРГ в РФ, в годовом выражении снизилось на 52,9%, а их общая сумма составила всего €1,1 млрд. По мнению агентства, ключевой причиной такого спада стали введенные санкции со стороны Евросоюза в отношении России. Отмечается, что аналогичная динамика наблюдается и с импортом товаров из России, который сократился на 37,4% и составил лишь €1,8 млрд.

Однако наиболее заметным изменением стало падение поставок в натуральном выражении, они рухнули на 66,6% в сравнении с минувшим годом, сообщили в ведомстве.

Ранее, 3 ноября, сообщалось о том, что экспорт американских товаров в Россию в сентябре составил $90,4 млн. Отмечается, что в сентябре экспорт товаров США в Россию превысил показатели всех месяцев начиная с марта.

В тот же день доктор экономических наук, директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов сообщил о том, что расширение Великобританией запретительных мер на импорт золота из России существенно ничего не изменит, но его цена на мировых рынках может несколько вырасти.

Импорт товаров в Индию из России вырос на 430%, в Турцию — на 213%, а в Бразилию — на 166%, сообщается на сайте aif.ru.

Известно также о том, что импорт в Испанию вырос на 112%, в Китай — на 98%, в Нидерланды — на 45%, а в Саудовскую Аравию и Японию — на 45 и 40% соответственно.