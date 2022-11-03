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Эксперты оценили расширение запрета на импорт золота из РФ в Британию

Эксперт Неверов допустил рост цены золота на мировых рынках после запрета на импорт в Великобританию из РФ
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Расширение Великобританией запретительных мер на импорт золота из России существенно ничего не изменит, но его цена на мировых рынках может несколько вырасти. Об этом рассказал «Известиям» 3 ноября доктор экономических наук, директор Института психолого-экономических исследований Александр Неверов.

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Эксперт отметил, что Соединенное Королевство было традиционным каналом экспорта российского золота, однако уже после ограничений, введенных летом, этот канал фактически перестал работать.

«Так что расширение запрета по сути своей преследует цели перекрыть механизмы обхода введенного Британией запрета. В этом смысле существенно ничего не изменится. А вот цена золота на мировых рынках должна будет в скором времени несколько подрасти», — отметил он.

В то же время владелец Isakov Jewerly, эксперт при департаменте предпринимательства Москвы Виктор Исаков рассказал, что запрет на импорт из России золотых ювелирных украшений был ожидаем и весь ювелирный рынок о нем давно говорил.

При этом он подчеркнул, что для российского ювелирного рынка запрет на импорт в Великобританию не сыграет никакой роли.

«Для примера, количество ввозимых украшений из Индии в Британию составляет примерно $4 млрд. А рынок России — всего около $2 млрд. Из этого следует, что импорт украшений из России в Британию настолько мал, что его запрет абсолютно незначителен», — заключил ювелир.

Накануне стало известно, что Соединенное Королевство добавило изменения в запрет на импорт золота из РФ: теперь в страну нельзя ввозить изделия, содержащие российское золото, переработанное в третьих странах. Кроме того, запрещено импортировать золотые ювелирные украшения за исключением их ввоза и вывоза для личного пользования.

Западные государства ввели рестрикции в отношении РФ в ответ на проведение Москвой спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Операция началась на фоне усугубившейся обстановки на территориях и участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

23 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что масштабные ограничительные меры, установленные Евросоюзом в отношении России, причиняют огромный вред Европе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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