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Собчак продюсировала Telegram-канал задержанных за вымогательство у главы Ростеха

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Журналистка Ксения Собчак занималась продюсированием Telegram-канала, посты в котором писались задержанными за вымогательство у главы Ростеха Сергея Чемезова бывшим главой глянцевого журнала Tatler Арианом Романовским (Кузьмин. — Ред.) и журналистом светской хроники Тамерланом Бигаевым.

Как рассказал адвокат Романовского Дмитрий Малютов в беседе с «Известиями», у его клиента был заключен договор с Собчак по поводу публикаций в Telegram-канале. Согласно контракту, Романовский являлся главным редактором канала, а сама Собчак выступала в роли продюсера. Адвокат пояснил, что у Бигаева имелся аналогичный контракт.

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«У него (Романовского. — Ред.) были договорные взаимоотношения с Ксенией Анатольевной. Это бессмысленно отрицать. Насколько мне известно, в материалах дела были договора, заключенные с Бигаевым и Тамерлановой Дамирой. Эти договора я сам лично видел. С одной стороны была продюсер Собчак, а исполнители — это команда Кузьмина (Романовского. — Ред.)», — рассказал Малютов.

Отмечается, что ни Романовский, ни Бигаев не афишировали причастность Собчак к Telegram-каналу, так как это являлось частью контракта. За разглашение данной информации предполагался штраф в размере 5 млн рублей.

Ранее, 7 ноября, юрист Алексей Гавришев в беседе с «Известиями» сообщил о том, что в отношении телеведущей Ксении Собчак, которая, как утверждают источники, вернулась в Россию, могут продолжаться следственные действия, но риск того, что ее переведут в статус подозреваемого, минимален.

26 октября коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова и экс-главреда журнала «Татлер» Ариана Романовского арестовали по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Одновременно в доме телеведущей прошли обыски по тому же делу.

В тот же день Собчак покинула Россию, уехав через Белоруссию в Литву по израильскому паспорту. Утверждалось, что перед этим она купила авиабилеты в Дубай и Турцию, чтобы запутать оперативников.

По данным следствия, Суханов и Романовский намеревались получить 11 млн рублей от главы «Ростеха» за удаление постов в Telegram-канале «Тушите свет». Сперва сообщалось, что Собчак проходит по этому делу подозреваемой. Сейчас утверждается, что она имеет статус свидетеля.

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