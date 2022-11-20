Ночное видение: как живет смотритель маяка

Виктор Сидоров почти два десятка лет работает смотрителем маяка Шпанберга на Шикотане, одном из Курильских островов. Сейчас ему 65, несколько лет назад он попал под сокращение, уехал к себе в Нижний Новгород, но долго не выдержал — соскучился по маяку и вернулся, а тут и место освободилось. Как проходит день на маяке — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Андрей Зима
Маяк был построен японцами в сентябре 1943 года. Он стал последним строением в рамках обширной японской программы маячного строительства — в 1946-м Шикотан перешел под советскую юрисдикцию
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Фото: Андрей Зима
Высота маяка Шпанберга — 18,8 м. Он располагается на плоской ровной площадке на оконечности мыса Краб, на высоте 50 м над уровнем океана и в 15 м от края берегового обрыва
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Фото: Андрей Зима
Строение полностью приспособлено для автономного существования: японцы сделали систему для сбора дождевой воды, которая стекала в колодец (родник есть только внизу, на побережье), все постройки маячного городка соединены коридором — условия здесь суровые
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Фото: Андрей Зима
Когда начинает темнеть, Виктор заводит дизель, который заряжает аккумуляторы, и следит, чтобы всё работало
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Фото: Андрей Зима
Смотритель должен быть мастером на все руки — заменить деталь или починить что-то в случае поломки — обращаться за помощью некуда
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Фото: Андрей Зима
Когда за окном светает, можно выключать маяк и отправляться отдыхать
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Фото: Андрей Зима
Первым советским смотрителям маяка пришлось переделывать японский дизайн — поставили мебель вместо татами, нормальную печку вместо керамической жаровни
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Фото: Андрей Зима
В свободное время смотритель смотрит телевизор или ходит на рыбалку
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Фото: Андрей Зима
Морепродукты здесь нельзя назвать деликатесом
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Фото: Андрей Зима
Иногда на маяке появляются гости — любопытствующие туристы
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Фото: Андрей Зима
Но в основном Виктор проводит всё вахтенное время в одиночестве
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Фото: Андрей Зима
Когда заканчивается десятидневная смена, Виктор может отправляться домой
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Фото: Андрей Зима
До Малокурильского, где живет Виктор, от маяка 13 км
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Фото: Андрей Зима
Путь домой достаточно безопасный — медведей на острове нет
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Фото: Андрей Зима
В Малокурильском насчитывается почти 2 тыс. жителей, есть и достопримечательности. В их числе — памятник труженикам моря
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Фото: Андрей Зима
На острове до сих пор можно найти следы японского присутствия. Эту ритуальную лодку Виктор нашел на берегу Тихого океана
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Фото: Андрей Зима
После штормов на побережье можно обнаружить японские пузырьки из-под лекарств
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Фото: Андрей Зима
Шикотан с конца XIX века был местом компактного проживания айнов — представителей коренного населения, сюда их свозили японские колонизаторы
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Фото: Андрей Зима
На острове еще сохранились надгробия, установленные на могилах айнов
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Фото: Андрей Зима
Другой жизни Виктор себе уже не представляет. Говорит, что когда попал под сокращение и был вынужден уехать на родину, совсем одичал в городе, маяк по ночам снился, пришлось вернуться
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