Ночное видение: как живет смотритель маяка

Виктор Сидоров почти два десятка лет работает смотрителем маяка Шпанберга на Шикотане, одном из Курильских островов. Сейчас ему 65, несколько лет назад он попал под сокращение, уехал к себе в Нижний Новгород, но долго не выдержал — соскучился по маяку и вернулся, а тут и место освободилось. Как проходит день на маяке — в фотогалерее «Известий»