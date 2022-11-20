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Ночное видение: как живет смотритель маяка

Десять суток одиночества на мысе Краб
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Жизнь смотрителя маяка на острове Шикотан
Фото: Андрей Зима
Виктор Сидоров почти два десятка лет работает смотрителем маяка Шпанберга на Шикотане, одном из Курильских островов. Сейчас ему 65, несколько лет назад он попал под сокращение, уехал к себе в Нижний Новгород, но долго не выдержал — соскучился по маяку и вернулся, а тут и место освободилось. Как проходит день на маяке — в фотогалерее «Известий»
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Жизнь смотрителя маяка на острове Шикотан
Фото: Андрей Зима
Маяк был построен японцами в сентябре 1943 года. Он стал последним строением в рамках обширной японской программы маячного строительства — в 1946-м Шикотан перешел под советскую юрисдикцию
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Жизнь смотрителя маяка на острове Шикотан
Фото: Андрей Зима
Высота маяка Шпанберга — 18,8 м. Он располагается на плоской ровной площадке на оконечности мыса Краб, на высоте 50 м над уровнем океана и в 15 м от края берегового обрыва
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Жизнь смотрителя маяка на острове Шикотан
Фото: Андрей Зима
Строение полностью приспособлено для автономного существования: японцы сделали систему для сбора дождевой воды, которая стекала в колодец (родник есть только внизу, на побережье), все постройки маячного городка соединены коридором — условия здесь суровые
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Жизнь смотрителя маяка на острове Шикотан
Фото: Андрей Зима
Когда начинает темнеть, Виктор заводит дизель, который заряжает аккумуляторы, и следит, чтобы всё работало
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Жизнь смотрителя маяка на острове Шикотан
Фото: Андрей Зима
Смотритель должен быть мастером на все руки — заменить деталь или починить что-то в случае поломки — обращаться за помощью некуда
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Жизнь смотрителя маяка на острове Шикотан
Фото: Андрей Зима
Когда за окном светает, можно выключать маяк и отправляться отдыхать
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Жизнь смотрителя маяка на острове Шикотан
Фото: Андрей Зима
Первым советским смотрителям маяка пришлось переделывать японский дизайн — поставили мебель вместо татами, нормальную печку вместо керамической жаровни
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Жизнь смотрителя маяка на острове Шикотан
Фото: Андрей Зима
В свободное время смотритель смотрит телевизор или ходит на рыбалку
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Жизнь смотрителя маяка на острове Шикотан
Фото: Андрей Зима
Морепродукты здесь нельзя назвать деликатесом
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Жизнь смотрителя маяка на острове Шикотан
Фото: Андрей Зима
Иногда на маяке появляются гости — любопытствующие туристы
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Жизнь смотрителя маяка на острове Шикотан
Фото: Андрей Зима
Но в основном Виктор проводит всё вахтенное время в одиночестве
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Жизнь смотрителя маяка на острове Шикотан
Фото: Андрей Зима
Когда заканчивается десятидневная смена, Виктор может отправляться домой
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Жизнь смотрителя маяка на острове Шикотан
Фото: Андрей Зима
До Малокурильского, где живет Виктор, от маяка 13 км
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Жизнь смотрителя маяка на острове Шикотан
Фото: Андрей Зима
Путь домой достаточно безопасный — медведей на острове нет
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Жизнь смотрителя маяка на острове Шикотан
Фото: Андрей Зима
В Малокурильском насчитывается почти 2 тыс. жителей, есть и достопримечательности. В их числе — памятник труженикам моря
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Фото: Андрей Зима
На острове до сих пор можно найти следы японского присутствия. Эту ритуальную лодку Виктор нашел на берегу Тихого океана
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Жизнь смотрителя маяка на острове Шикотан
Фото: Андрей Зима
После штормов на побережье можно обнаружить японские пузырьки из-под лекарств
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Жизнь смотрителя маяка на острове Шикотан
Фото: Андрей Зима
Шикотан с конца XIX века был местом компактного проживания айнов — представителей коренного населения, сюда их свозили японские колонизаторы
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Жизнь смотрителя маяка на острове Шикотан
Фото: Андрей Зима
На острове еще сохранились надгробия, установленные на могилах айнов
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Жизнь смотрителя маяка на острове Шикотан
Фото: Андрей Зима
Другой жизни Виктор себе уже не представляет. Говорит, что когда попал под сокращение и был вынужден уехать на родину, совсем одичал в городе, маяк по ночам снился, пришлось вернуться
Выделить главное
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