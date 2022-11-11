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Медведев напомнил, что «всё вернется домой в Россию»

Медведев: в РФ никуда не исчезло понятие территориального суверенитета, всё вернется домой
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Фото: ТАСС/Екатерина Штукина
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Понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло, заявил 11 ноября заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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«Всё вернется домой. В Российскую Федерацию», — подчеркнул Медведев в своем Tekegram-канале.

Он добавил, что чрезмерная тревожность неравнодушных людей вполне объяснимо, «а кликушество и паникерство — нет».

«Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему. И почаще напоминайте ему о величии и безграничности Русского мира», — заключил Медведев.

Ранее в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Херсонская область продолжает оставаться субъектом РФ, который законодательно закреплен. В этом вопросе не может быть никаких изменений, указал он.

В настоящее время российские военные создают линию обороны на левом берегу Днепра в Херсонской области. В настоящее время на херсонском направлении завершена переброска подразделений российских войск на левый берег Днепра. Потерь личного состава и военной техники при переброске нет.

Решение о таком маневре со стороны российских войск под Херсоном было принято после того, как командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин сообщил, что в случае дальнейших обстрелов Каховской плотины со стороны украинских боевиков, российские войска могут оказаться в изоляции из-за затопления территорий.

Также под угрозой могли оказаться жизни гражданского населения. Суровикин отметил, что данный маневр позволит сохранить боеспособность группы войск и жизни российских военнослужащих.

Приказ о маневре отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с Суровикиным 9 ноября.

С 20 октября военное положение действует в новых регионах РФ — ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. 30 сентября по итогам референдумов президент РФ Владимир Путин подписал договоры о включении в состав страны этих территорий.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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