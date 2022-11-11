Воздушная тревога объявлена в ряде областей Украины

В Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях в пятницу, 11 ноября, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщается на официальном ресурсе по оповещению.

Кроме того, сирены звучат в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Как сказано в сообщении, тревога объявлена в 14:14.

В ночь на пятницу воздушная тревога была объявлена в восьми регионах Украины. Система оповещения сработала в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях.

10 ноября тревогу объявили в Николаевской и Днепропетровской областях.

Месяцем ранее войска России начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как заявил российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято по причине обострения ситуации в Луганской и Донецкой народных республиках на фоне обстрелов со стороны украинских военнослужащих.

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