Реклама
Прямой эфир
Мир
В Южной Корее опровергли сообщения о передаче летального оружия Украине
Армия
МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на спецоперации
Армия
Освобожденные бойцы ДНР рассказали о пытках СБУ в украинском плену
Армия
Расчеты РСЗО «Ураган» нанесли удары по позициям ВСУ
Армия
Военные ЗВО уничтожили ракеты «Точка-У» с помощью ЗРПК «Панцирь-С1»
Мир
В восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу
Мир
Япония подтвердила гибель своего гражданина в ходе боев на Украине
Мир
Трюдо обсудил с Зеленским варианты дальнейшей помощи Украине
Мир
В Британии указали на готовность Северной Европы продолжать помогать Киеву
Армия
Офицер ДНР прокомментировал ход боев на авдеевском направлении
Армия
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов объяснил значение взятия Павловки
Мир
Минэкономики Украины предрекло победу РФ в случае отказа США от помощи
Сюжет:

В восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины в ночь на пятницу, 11 ноября. Соответствующая информация отражена на онлайн-карте украинского минцифры.

Тяжелый налет: когда ракетные удары парализуют военную машину Украины
ВС России поразили энергетические и другие объекты в Киеве, Запорожье, Николаевской и других областях

Система оповещения сработала в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Ранее ночью тревогу объявляли в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Накануне сирены прозвучали в Днепропетровской и Николаевской областях.

10 октября войска РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как заявил российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022