В восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в восьми областях Украины в ночь на пятницу, 11 ноября. Соответствующая информация отражена на онлайн-карте украинского минцифры.

Система оповещения сработала в Хмельницкой, Винницкой, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Ранее ночью тревогу объявляли в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Накануне сирены прозвучали в Днепропетровской и Николаевской областях.

10 октября войска РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как заявил российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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