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Как поздравить православного с Рождеством в 2024 году

Россиянам напомнили о традициях Рождества Христова
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Рождество Христово — одна из важнейших дат в христианском мире. В православном календаре праздник приходится на 7 января. О традициях проведения рождественского дня и поздравлении верующих — в материале «Известий».

Православие в России

Во всем мире православие исповедует порядка 200 млн человек, что составляет 12% от общего числа христиан. Больше всего это религиозное направление популярно в России, где число приверженцев православия превосходит по численности представителей остальных религии — около 100 млн человек. Православная культура богата своими обычаями и праздниками, многие верующие отмечают знаменательные даты из православного календаря, соблюдают посты и поминают усопших в дни памяти.

Как поздравить православного верующего с Рождеством-2024

После первой звезды: чему на самом деле мы радуемся 7 января
Рождество становится главным праздником даже для неверующих

Рождество Христово в православной религии связано с рождением Иисуса Христа — 7 января по григорианскому календарю. Чаще всего в этот день звучит фраза «С Рождеством!» или «С Рождеством Христовым!», верующие поздравляют друг друга добрыми и теплыми пожеланиями, нередко готовят праздничные стихи и видеоролики. Семьи приглашают в свой дом родных и близких, дарят подарки.

Как православные отмечают Рождество

Верующие начинают подготовку к Рождеству Христову за шесть недель до знаменательной даты. В этот период православные соблюдают Рождественский пост. Помимо ограничений в питании верующие стремятся совершать как можно больше добрых поступков и не поддаваться искушениям.

Заключительным днем поста является Сочельник — канун Рождества. К трапезе истово верующие семьи приступают строго после появления первой звезды. По традиции христиане поминают умерших близких. В народе также принято проводить рождественские гадания, колядования и другие обряды.

В день Рождества Христова православные посещают богослужения в церквях, после чего накрывают праздничный стол и приглашают членов семьи.

Ранее «Известия» писали, как Рождество отмечает католическая церковь и как поздравлять последователей католицизма.

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