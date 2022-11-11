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Из оставшихся в российских ТЦ иностранных ритейлеров в лидерах оказались бренды США
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Из оставшихся в российских ТЦ иностранных ритейлеров в лидерах оказались бренды США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В российских ТЦ продолжают работать 152 зарубежных ретейлера. Лидерами по количеству представленных в России брендов являются такие страны, как США — 22,4%, Италия — 15,1%, Франция — 10,5%, Турция — 9,9% и Германия — 9,9%, рассказали «Известиям» аналитики консалтинговой компании NF Group (ex-Knight Frank Russia) 11 ноября.

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По данным аналитиков, наименьшая доля приходится на Казахстан, Финляндию, Южную Корею и другие.

Также в компании рассказали, что наибольшее количество операторов сконцентрировано в fashion-сегменте (59,9%), за ним следует общественное питание (9,9%), бытовая техника и электроника — 5,3%.

На бренды, специализирующиеся на торговле парфюмерией и косметикой, аксессуарами и сувенирами, суммарно приходится всего около 6% ритейлеров.

Иностранные бренды в составе классических ТЦ в основном представлены в ценовом сегменте «средний» (46,7%) и «средний плюс» (22,4%), а на «премиум» приходится всего 1,3%. Это объясняется доступом к качественным материалам, а также стремлению к реализации стратегии массового экономного производства, рассказали аналитики.

19 октября в компании NF Group сообщили «Известиям», что 17 международных брендов остались в России после ребрендинга или продажи бизнеса с начала февральских событий в России. По данным аналитиков, об уходе из России объявили более 15 иностранных брендов, о приостановке деятельности заявили более 180 брендов.

С февраля ряд иностранных компаний приостановил деятельность в РФ или объявил об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.

Центр стратегических разработок 7 октября опубликовал доклад, согласно которому иностранные компании, ограничившие деятельность в РФ или заявившие об уходе, потеряли от $200–240 млрд.

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