Присоединившийся к украинским силам 20-летний гражданин Японии погиб в ходе одного из боестолкновений с ВС РФ. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на японский МИД.

Известно, что боец скончался 9 ноября. Имя покойного и район, в котором он находился в момент гибели, не раскрываются.

Днем ранее генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что власти были проинформированы о смерти неизвестного добровольца и поручили посольству Японии на Украине проверить эти сведения.

Кроме того, Мацуно напомнил о том, что уровень опасности на всей территории Украины по-прежнему оценивается как максимальный, в связи с чем настоятельно рекомендуется покинуть страну и в ближайшее время воздержаться от визитов.

9 ноября стало известно о гибели наемника из Великобритании, сражавшегося на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обстоятельства смерти бойца неизвестны.

В этот же день сообщалось о смерти канадца, воевавшего за ВСУ, в Артемовске в Донецкой Народной Республике (ДНР). Обстоятельства его гибели неизвестны. Джозефу Хильдебранду было 33 года, он был родом из провинции Саскачеван, работал на ферме. До этого Хильдебранд служил в рядах канадской армии в Афганистане.

Накануне стало известно, что наемник из США с позывным «Сойка-пересмешница», принимавший участие в боях на стороне украинской армии, погиб в Харьковской области. Тимоти Гриффин был родом из штата Нью-Йорк. Он сражался в иностранном легионе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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