Скандальные способности: скажется ли на «Зените» история с Чистяковым

В конце этой недели (11–13 ноября) розыгрыш чемпионата России по футболу уйдет на зимнюю паузу. Предстоящий 17-й тур станет последним в этом календарном году. Сразу три матча пройдут в Москве, причем интерес вызывают не только два столичных дерби «Локомотив» – «Спартак» и «Динамо» – ЦСКА, но и визит лидера РПЛ и действующего чемпиона «Зенита» к аутсайдеру «Торпедо». Сине-бело-голубые приедут к «автозаводцам» на фоне первого поражения в турнире и громкого скандала вокруг своего защитника Дмитрия Чистякова, которого за ошибку в предыдущем матче с грозненским «Ахматом» (1:2) раскритиковало собственное руководство.

«Торпедо» – «Зенит»

Тотальное доминирование в нынешнем чемпионате «Зенита» в первом круге впечатляло даже на фоне его побед в предыдущих четырех розыгрышах, где также подопечные Сергея Семака на длинной дистанции не встречали серьезного сопротивления со стороны конкурентов. 12 побед, три ничьи, ни одного поражения, и, кажется, решенный вопрос с пятым подряд чемпионством. Многих интриговало лишь то, сможет ли хоть кто-то обыграть в этом турнире питерцев или они станут первой в истории чемпионатов России командой, прошедшей турнир без поражений.

В итоге уже в начале второго круга петербургский клуб допустил дома осечку в матче с «Ахматом». Впервые с середины лета в стартовом составе оказался центральный защитник Дмитрий Чистяков. Игрок сборной России был одним из ключевых творцов двух предыдущих чемпионств «Зенита», но в этом сезоне вышел с первых минут лишь в стартовом туре против «Химок» (1:1). С тех пор Сергей Семак лишь иногда выпускал его на замены, причем это касалось и Кубка России.

Из-за травмы Родригао Чистякова всё же выпустили против «Ахмата», и после его ошибки на 8-й минуте грозненцы забили второй гол. А 28-летний футболист был заменен еще до перерыва, что выглядело как демонстративная санкция со стороны тренера за осечку, поскольку обычно в первом тайме игроков не меняют, если нет травмы или слишком сильного ими недовольства. На послематчевой пресс-конференции Сергей Семак раскритиковал Чистякова за эту ошибку. А чуть позже в интервью «Спорт-Экспрессу» спортивный комментатор Геннадий Орлов, известный своей приближенностью к высшему руководству «Зенита», также жестко прошелся по Дмитрию, предположив, что его ляп в эпизоде с голом возник из-за того, что он мыслями уже не в «Зените». И добавил, что «поговаривают», будто футболист может перейти в «Ахмат».

Дальше ситуацию накалил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, сказавший сайту «Матч ТВ», что с таким отношением Чистякову надо играть в «Ахмате». Чуть позже руководители питерского клуба заявили, что футболист отстранен от тренировок. Публика начала гадать, что имел в виду Орлов, связывая ошибку в матче с возможным трансфером в «Ахмат». Сайт Championat.com со ссылкой на анонимные источники опубликовал инсайд — игрока якобы подозревают в намеренной оплошности. Это вывело скандал почти на космический уровень.

Вскоре Чистякова публично поддержали вратари команды Михаил Кержаков и Даниил Одоевский. К ним присоединилось большинство других футболистов «Зенита». Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров жестко ответил Орлову, опровергнув слухи о переговорах на предмет перехода Чистякова в грозненскую команду. В середине недели Орлов публично извинился перед Дмитрием и клубом из Чеченской Республики. К этому моменту ряд СМИ стали утверждать, что Чистякова не отстранили от тренировок и он готовится к ближайшему матчу «Зенита». Александр Медведев ничего конкретного на этот счет не сказал.

Лишь 10 ноября Сергей Семак заявил, что Чистяков готовится в том же режиме, что и раньше, и к нему нет никаких вопросов. Пока неясно, как скажется весь этот скандал на состоянии самой команды. Сейчас она имеет отрыв в шесть очков от идущего вторым «Спартака». И в субботу сыграет в гостях с терпящим бедствие «Торпедо». Черно-белые проиграли последние четыре матча чемпионата. С приходом на пост главного тренера Андрея Талалаева они не набрали ни одного очка в РПЛ.

Единственным успехом при новом наставнике стала выигранная кубковая встреча у ЦСКА (1:0). От предпоследнего места торпедовцы отстали на шесть очков, а от зоны переходных матчей их отделяет семь баллов. Но игроки команды надеются дать перед уходом на перерыв бой лидеру.

— Жду, что на матч с «Зенитом» придет много болельщиков, — сказал полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев. — Будем играть с сильной командой, действующим чемпионом. Сделаем всё, что в наших силах, для победы над «Зенитом». Как показал «Ахмат», его можно победить. К сожалению, сейчас долго не можем выиграть. Есть проблемы в обороне, но главное — плохая реализация моментов. Из-за нее много потеряли очков. Надеюсь, исправим это и сможем выправить положение.

«Локомотив» – «Спартак»

Красно-белые из-за выездной ничьей с «Сочи» (1:1) в прошлом туре не смогли приблизиться к «Зениту», а в борьбе за второе место подпустили к себе «Ростов», отстающий от красно-белых на одно очко. У «Локо» по-прежнему большие проблемы. После октябрьской смены руководства и тренерского штаба игра команды не улучшилась. И на этом фоне даже выездная ничья с набравшим осенью ход екатеринбургским «Уралом» (2:2) кажется успехом, хотя достигнута она была при крайне слабой игре за счет множества спасений вратаря Даниила Худякова.

Сейчас команда не может подняться с 14-го места и от зоны прямого вылета из РПЛ ее отделяет всего одно очко. Уже зимой «железнодорожников» должен возглавить новый главный тренер. Фаворитом на этот пост считается нынешний наставник «Пари Нижний Новгород» Михаил Галактионов.

— Совершенно непонятно, за счет чего сейчас «Локомотив» может победить, но в отдельном матче случиться может что угодно, — поделился мнением с «Известиями» бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой. — Конечно, исходя из нынешней игры и состояния команд, красно-белые считаются однозначным фаворитом. И вроде бы такой «Локо» должны победить, но дерби — это всегда непредсказуемо. И принципиальный характер двух соперников всегда влияет на то, что более слабый, пребывающий в кризисе коллектив может максимально настроиться на этот матч и неожиданно обыграть фаворита.

«Динамо» – ЦСКА

Казалось, после победы над «Локомотивом» (1:0) ЦСКА прервал серию неудач и вышел из небольшого спада. Тем более даже неудачные октябрьские матчи в исполнении армейцев были хороши по качеству игры, причем против сильных соперников — «Динамо» (1:1), «Спартака» (2:2) и главного открытия сезона «Оренбурга» (2:2). Лишь ошибки в обороне и слабая реализация голевых моментов мешали красно-синим победить.

Но в минувшем туре случилась еще одна необъяснимая осечка. ЦСКА проиграл дома «Пари Нижний Новгород» со счетом 0:1. Причем соперник нанес всего один удар в створ ворот армейцев, который оказался голевым. Однако и подопечные Владимира Федотова провели блеклый по качеству матч. И отпустили вперед своих конкурентов в борьбе за медали. Сейчас они идут четвертыми, отставая на четыре очка от «Спартака» и на три от «Ростова». А могут еще и «Динамо» пропустить вперед, если проиграют ему в воскресенье.

Бело-голубые после сентябрьского кризиса набрали ход, прибавили как в плане результатов, так и по качеству игры. В результате из середины таблицы поднялись в первую пятерку и готовы включиться в борьбу за медали. Даже проигранный матч в прошлом туре в гостях «Ростову» (1:2) не должен стать поводом для уныния, поскольку динамовцы играли лучше соперника, имели серьезное игровое преимущество и всего дважды позволили сопернику ударить по своим воротам. К сожалению для подопечных Славиши Йокановича, оба удара оказались голевыми.

— Готовимся к матчу, ожидаем сложную и интересную игру, — сказал «Известиям» полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий. — Верим, что можем добиться победы. Хотим порадовать своих болельщиков в последнем в году матче чемпионата. Считаем, что в последнее время хорошо играем, даже в матче с «Ростовом» показали качественный футбол, но нас подвели ошибки и реализация моментов. Так что главное сейчас — выиграть у ЦСКА, потом — в двух оставшихся матчах Кубка России, отдохнуть и спокойно готовиться к весенней части сезона.

В предстоящем туре пройдут еще пять матчей. «Пари Нижний Новгород» примет на своем поле «Ахмат». «Урал» сыграет дома с воронежским «Факелом», а самарские «Крылья Советов» — с «Ростовом». «Химки» встретятся в родных стенах с «Сочи», «Оренбург» — с «Краснодаром».