«У Гогниева все получится в «Химках» — нужно дать ему время»

В последнем туре Российской премьер-лиги подмосковные «Химки» смогли прервать 11-матчевую безвыигрышную серию — одержали победу над «Оренбургом» (2:0). Главный тренер клуба Спартак Гогниев наблюдал за матчем с трибуны — там от отбывает свою дисквалификацию за излишне эмоциональное поведение на бровке в предыдущей игре. Второй гол «Оренбургу» забил полузащитник Бутта Магомедов, работавший с Гогниевым еще во владикавказской «Алании». В интервью «Известиям» игрок подробно рассказал о принципах работы Гогниева, объяснил, сколько ему надо времени, чтобы поставить свой фирменный стиль игры, и выразил уверенность, что весной клуб улучшит свои результаты.

— Забив гол «Оренбургу», вы показали большой палец в сторону Спартака Гогниева, который смотрел матч с трибуны. Радовались, что смогли улучшить его позиции в клубе этой победой?

— У нас была такая же ситуация в «Алании», когда его дисквалифицировал КДК РФС. Первая игра после дисквалификации была в Брянске. Я тоже тогда забил гол в ворота местного «Динамо» и также показал жест в поддержку Гогниева. Меня лично и, думаю, всю команду такие истории больше объединяют, делают сильнее. Мы выходим биться за тренера.

— Вы считаетесь человеком Гогниева. Для вас особенно важно спасти его от возможной отставки?

— Конечно, это принципиальный момент. Во всех матчах, которые мы проигрывали, я в первую очередь был недоволен собой. Всегда казалось, что именно я подвожу его. Потому что я первый, кто не должен подводить этого человека. Хотел исправить ситуацию, помочь этому человеку, отблагодарить за всё, что он сделал для меня. Хочу, чтобы Гогниев по максимуму показал себя в премьер-лиге.

— По вашим ощущениям, футболисты, впервые работающие с Гогниевым, принимают его? У них не вызывают отторжения его методы работы и манера общения?

— У каждого тренера свое видение. Я в этом сезоне до прихода Гогниева не играл — ни при Юране, ни при Писареве. Так видел тренерский штаб, вопросов к ним нет. Хотя в прошлом сезоне почти все матчи при Юране сыграл, в том числе обе переходные игры с хабаровским СКА (0:1; 3:0). Просто новый сезон пришел, и там... Честно говоря, не знаю, что произошло. Ситуация чуть поменялась.

Знаю, Юран хотел, чтобы я ушел, хотел привести на мое место кого-то другого. Но руководство клуба не хотело, чтобы я уходил. В любом случае думаю, что даже если бы Николаич остался во главе команды, я бы всё равно доказал ему право играть в основе. Никакого конфликта у нас не было.

А потом пришел другой тренер — он других не видит в составе, в том числе меня.

— Наверняка вы — тот человек, который лучше всех в сегодняшних «Химках» знает принципы работы Гогниева. Верите, что с нынешним составом он может поставить свой любимый атакующий стиль игры и избежать вылета из РПЛ? Не придется ему под себя перестраивать состав?

— Перестройка состава — это нормальное явление. Зимой каждая команда усиливается. И я думаю, что кого-то Гогниев приведет под свою игру. Но сейчас у каждого футболиста «Химок» есть шанс проявить себя. Будь это игрок главной команды или молодежного состава. Нет ни одного футболиста, кому Гогниев не дал бы шанса. Каждый выходит на поле на какое-то время. Спартак Артурович смотрит и определяет, кто подходит под его футбол, а кто нет. Но зимой, думаю, будут какие-то перестановки.

— А вы уверены, что зимой главным тренером будет именно Гогниев? В «Химках» за последние пять лет произошло с десяток смен наставников, иногда даже после победных матчей...

— У меня нет опасений, что его уволят, не дав подготовить команду зимой. Насколько я знаю, руководство доверяет тренеру. Но, конечно, нам тоже надо показывать результат. До перерыва остался один матч в чемпионате, надо побеждать дома «Сочи». Будем по максимуму выкладываться и стараться выиграть.

— Кто из руководства доверяет Гогниеву? Внутри команды есть понимание, кто всё решает? Со стороны трудно разобраться. Есть владелец — Туфан Садыгов. Есть новый гендиректор «Химок» Николай Оленев — человек Романа Терюшкова, бывшего члена Наблюдательного совета клуба.

— Главное, что мы понимаем, кто принимает решение (улыбается).

— И кто?

— Об этом промолчу (смеется).

— Появлялась информация, что в «Химках» была задолженность по зарплате за три месяца. Ситуация решается?

— Да, решается. Есть задержки, но не глобального характера. Сейчас нам должны за один месяц. Но знаю, что всё будет нормально. Мы полностью доверяем руководству. Зимой, когда я пришел в «Химки», тоже были задержки. Но в итоге все выплатили, никого не обманули. Уверен, что деньги выплатят.

— Возвращаясь к футболу, в который пытаются играть «Химки». Уже в дебютном матче под руководством Гогниева, с «Оренбургом» (1:3), было видно, как далеко из ворот выходит вратарь Илья Лантратов. То же самое было и в «Алании», когда ее тренировал Спартак Артурович, — там так же высоко играл Руслан Солдатенко. По вашим ощущениям «Химки» готовы к такому футболу, притом что команду годами приучали к другому стилю, играть низко в обороне?

— Думаю, что до большинства уже доходит этот стиль. Просто нужно время. Думаете, тот же Солдатенко сразу понял требования Гогниева? Нет. Я помню, как это строилось и сколько времени требовалось на это.

— Сколько?

— Минимум год, а то и полтора. Примерно через это время выстроилась система, которую видел тренер.

— Но у «Химок» нет полутора лет. Хватит одной зимы и подготовительных сборов, чтобы провести перестройку и не вылететь из РПЛ?

— Конечно. Есть ведь не только эта зима. Гогниев пришел в клуб в конце лета — уже какое-то время прошло с пользой.

— Но сборов у него не было.

— Не было. Но мы старались перестраиваться по ходу сезона. А когда пройдем через сборы, этого будет вполне достаточно. Не скажу, что сразу идеально всё начнем делать, но большинство моментов мы поймем и наработаем.

— Многие восхищались тем, как играла «Алания» при Гогниеве, как она выбила «Зенит» из Кубка России. Но все-таки она не вышла в РПЛ и даже не попала в переходные матчи. А сейчас при Зауре Тедееве команда играет в менее яркий футбол, но уверенно лидирует в первой лиге...

— Сейчас в «Аланию» пришли новые футболисты. Но большинство тех, кто делают результат, вырастил и воспитал Гогниев. Я пришел в «Аланию» одновременно с ним. Перед тем как его пригласили, команда заняла 12-е место во второй лиге. Пришел Гогниев и каждого игрока поднял на такой уровень, что на них сейчас есть спрос в премьер-лиге. Я общаюсь со многими ребятами из «Алании», они разделяют мое мнение. Пусть стиль футбола немного и поменялся.